Журналист-иноагент Невзоров* на концерте в США отрёкся от Петербурга

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Журналист Александр Невзоров* на концерте в США заявил, что никогда больше не приедет в Санкт-Петербург. Он сказал, что больше не считает его родным городом и назвал «осквернённым местом».
Во время выступления в нью-йоркском районе Брайтон-Бич, где традиционно селится много русскоязычной публики, журналист держал в руках жёлто-синий микрофон. Он также периодически выкрикивал «Слава Украине!» и сравнил полученный им в 2022 году украинский паспорт с орденом. Когда его спросили, почему он говорит по-русски, Невзоров* ответил, что русский язык не является собственностью Российской Федерации.
Журналист Александр Невзоров* внесён в реестр иностранных агентов. Он и его супруга Лидия признаны экстремистским объединением. Их деятельность в РФ запрещена, а имущество и доходы было решено обратить в доход государства.
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* Признан иноагентом в РФ; вместе с супругой Лидией образует экстремистское объединение
Александр Бойцов