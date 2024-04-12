В отношении Невзорова* возбудили второе уголовное дело

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Второе уголовное дело возбуждено в отношении журналиста Александра Невзоова*. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Речь идёт об уголовном деле по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах.
Дело было возбуждено следственным отделом Приморского района ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Отмечается, что Невзоров* не ставил необходимую маркировку о деятельности иноагента в соцсетях.
До этого, в октябре прошлого года, журналиста оштрафовали на 40 тысяч рублей по той же статье. Тогда он не предоставил Минюсту отчёты о своей деятельности.
После этого, в феврале, Невзорова заочно приговорили к восьми годам тюремного заключение по делу о фейках о российской армии. Приговор вступит в силу в случае задержания Невзорова* на территории России.
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*признаны Минюстом РФ иностранными агентами
Дело было возбуждено следственным отделом Приморского района ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Отмечается, что Невзоров* не ставил необходимую маркировку о деятельности иноагента в соцсетях.
До этого, в октябре прошлого года, журналиста оштрафовали на 40 тысяч рублей по той же статье. Тогда он не предоставил Минюсту отчёты о своей деятельности.
После этого, в феврале, Невзорова заочно приговорили к восьми годам тюремного заключение по делу о фейках о российской армии. Приговор вступит в силу в случае задержания Невзорова* на территории России.
Читайте также:
Невзоров* заочно получил срок в колонии за фейки
Писатель Веллер* внесён в реестр иноагентов Минюста РФ
Гарри Каспарова* оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах
*признаны Минюстом РФ иностранными агентами
Анастасия Чинкова