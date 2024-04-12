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В отношении Невзорова* возбудили второе уголовное дело

Уголовное дело по статье об иноагентах возбудили в отношении Невзорова*
12 апреля 2024, 13:07
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Второе уголовное дело возбуждено в отношении журналиста Александра Невзоова*. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Речь идёт об уголовном деле по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах.

Дело было возбуждено следственным отделом Приморского района ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.



Отмечается, что Невзоров* не ставил необходимую маркировку о деятельности иноагента в соцсетях.

До этого, в октябре прошлого года, журналиста оштрафовали на 40 тысяч рублей по той же статье. Тогда он не предоставил Минюсту отчёты о своей деятельности.

После этого, в феврале, Невзорова заочно приговорили к восьми годам тюремного заключение по делу о фейках о российской армии. Приговор вступит в силу в случае задержания Невзорова* на территории России.

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*признаны Минюстом РФ иностранными агентами
#уголовное дело
#иностранный агент
#закон
#нарушение
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«Безумие и провокация»: протоиерей Ильичёв — о признании РПЦ террористической
12 апреля 2024, 14:19

Фото: iStock/dimid_86

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы затем запретить его деятельность на территории страны. Соответствующее предложение он намерен направить в эстонский парламент.
Эстонская Православная Церковь (ЭПЦ) является частью Русской Православной Церкви (РПЦ), поэтому, когда слышишь подобные заявления от представителей той или иной страны, начинаешь задумываться, всё ли у них в порядке с головой. Православие в Эстонии имеет свои корни, и политикам не удастся перечеркнуть историю, рассказал в беседе с «Радио 1» протоиерей Димитрий Ильичёв.

Эстония уже не в первый раз становится инициатором гонений на РПЦ. Так, власти сообщали о высылке российского духовенства и признании русской церкви нелегитимной. Подобные гонения наблюдаются и в Болгарии, и на Украине, церкви которых также являются частью РПЦ.

В настоящее время эстонские власти продвигают двойные стандарты, подчеркнул протоиерей. Дело в том, что в стране предполагается продолжение работы православных храмов, однако все связи с Москвой будут разорваны. Но это невозможно из-за зависимости ЭПЦ от РПЦ.

«Говорить, что Московский патриархат является террористической организацией — это абсолютнейшее безумие. Честно нужно сказать, что как только начинается разделение и разжигание вражды на религиозной почве, после этого начинаются страшные катаклизмы, потому что тем самым политики теряют поддержку своего же народа. Я понимаю, что всем хочется думать, что РПЦ является частью политической системы России, но на самом деле это не так. Задача РПЦ — проповедовать слово истины и помогать людям идти на пути спасения и наследования Царствия Божия, вот и всё», — подчеркнул Димитрий Ильичёв.
Он отметил, что в Эстонии большое количество граждан исповедуют православие и говорят на русском языке. Для них церковь является местом поддержки и общения. Однако как в таком случае должны называться прихожане — террористами? — задался вопросом собеседник издания. И как тогда должна именоваться сама Эстонская православная церковь?

«Эти громкие лозунги и высказывания о том, что РПЦ является террористической организацией — это либо безумие, либо очень серьёзно продуманная провокация, которая рассчитана на разжигание вражды в своём же народе», — заключил протоиерей.
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#рпц
#эстония
#терроризм
#православие
#заявление
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Краснодарские хирурги пришили ребенку откушенное собакой лицо
12 апреля 2024, 14:09

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Краснодарские хирурги пришили ребёнку лицо, которое целиком откусила собака. Эта уникальная операция является первой в России. Об этом сообщает kuban.aif.ru.
Инцидент произошел в Карачаево-Черкесии. По информации местных жителей, четырёхлетний мальчик забросил мяч в собачью будку и пошел его доставать. В результате этого собака вцепилась в лицо ребёнку — оторвала нос, часть губ и щёки.

Ребенка экстренно госпитализировали в детскую краевую больницу в Краснодаре. Операция длилась на протяжении двенадцати часов подряд.

В настоящее время малыш находится в больнице. Его лицо заживает уже несколько недель.

Ранее сообщалось, что 25-летняя жительница Кузбасса Надежда Павловская впала в кому после удаления аппендицита. У девушки развился отёк мозга.

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#подросток
#операция
#собака
#инцидент
#мальчик
#врачи
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Участники подмосковной акции «Доброе дело» собрали более 5,6 тыс. тонн гуманитарной помощи
12 апреля 2024, 13:58

Фото: пресс-служба правительства МО

Акция «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи участникам СВО и жителям новых территорий России проходит в Московской области с апреля 2022 года, за это время жители Подмосковья собрали и отправили в зону спецоперации свыше 5,6 тыс. тонн грузов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, передаёт пресс-служба областного правительства.
«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой провести акцию «Доброе дело». Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья. (…) Всего за два года фуры «Доброе дело» сделали 143 рейса на Донбасс – доставили более 5,6 тыс. тонн полезного груза», — сказал Воробьёв.
Он также сообщил, что сегодня, 12 апреля, в годовщину старта благотворительной акции, в Подмосковье проводится Единый день сбора помощи для участников СВО.

Помощь принимается в 81 волонтёрском пункте Подмосковья, кроме того, в рамках Единого дня сбора помощи открыто 197 дополнительных точек приёма. Выбрать волонтёрский пункт можно на сайте volonter.mosreg.ru. На этом же портале размещён список необходимых вещей для сбора.

Активист регионального движения «Волонтеры Подмосковья» Александр Мухуров из Подольска рассказал, что в спецоперации принимает участие его отец.

«Для меня «Доброе дело» — очень личная история. Я прекрасно понимаю, что чувствуют близкие наших бойцов, как переживают и хотят помочь, чем могут. И я вижу, как ребята на передовой ждут наши посылки», — сказал Александр.
О своей работе в пользу «Доброго дела» рассказал и волонтёр Егор Балев. Он открыл в посёлке Калининец гончарную мастерскую «МУZА» и проводит там мастер-классы, в том числе — для детей из семей участников СВО. Изделия мастерской будут выставляться на благотворительных ярмарках, а вырученные средства будут переданы на поддержку армии России.

В акции также принимают участие представители подмосковного бизнес-сообщества, певцы, музыканты, титулованные спортсмены и многие другие.

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#сво
#гуманитарная помощь
#акция
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
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«Уничтожат и Польшу, и Украину»: В сети появилось очередное пророчество Жириновского
Историк Стариков нашёл пророчество Жириновского при будущем президенте Порошенко
12 апреля 2024, 13:57

Фото: Официальный сайт Кремля

Бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский предсказал уничтожение Украины и Польши, кадры обнаружил и опубликовал историк Николай Стариков.
«Они [НАТО] уничтожат и Польшу и Украину. Потому что вы географически стоите между Брюсселем Москвой и Пекином. Вот таким будет мир через 30 лет. Вы этого не хотите сегодня понять – я подожду», — говорит Жириновский на видеоролике.

В этот момент в зале находятся будущий украинский лидер Пётр Порошенко, украинский политик Олег Тягнибок и российский политический деятель Борис Немцов, уточняет историк.
​Стариков подчеркнул, что ​эта запись сделана за десять лет до того, как англосаксы приступили к уничтожению Украины.

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#владимир жириновский
#украина
#нато
#польша
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На Алтае неизвестные от лица губернатора Томенко рассылают фейковые сообщения
Правительство Алтайского края предупредило о фейках от имени губернатора Томенко
12 апреля 2024, 13:22

Фото: iStock/B4LLS

В Алтайском крае рассылают фейковое сообщение от лица губернатора региона Виктора Томенко о необходимости пообщаться с «куратором» в связи с покушением на главу Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Отмечается, что в рассылке указывается на необходимость проведения телефонного разговора с неким «куратором» из-за покушения на Чибиса и участившихся хакерских атак.

В правительстве Алтайского края указали на то, что сообщения ложные, и призвали граждан не поддаваться на такие провокации.

В настоящее время источник рассылки устанавливается. Жителей региона призвали сообщать в полицию в случае получения сообщений такого рода.

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#фейки
#алтайский край
#губернатор
#россия
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В Подмосковье проведут прямую линию, посвящённую ЕГЭ
12 апреля 2024, 13:07

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Прямая линия, посвящённая проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ), состоится в Московской области 26 апреля, на вопросы жителей региона ответит начальник управления государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования подмосковного Минобразования Елена Оброскова, сообщает пресс-служба министерства.
«Прямая линия назначена на 26 апреля, эфир начнётся в 15:00. Задать вопрос можно онлайн: для этого надо перейти по ссылке на раздел «Прямые линии» на федеральном портале госуслуг и выбрать в перечне тему «Единый государственный экзамен: вопросы и ответы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прислать свои вопросы могут только жители Московской области. Прямой эфир будет доступен по ссылке.

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году стартует 23 мая. В числе нововведений экзаменационной кампании — возможность пересдать любой предмет, чтобы набрать больше баллов. Повторная сдача будет проводиться в начале июля.

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#егэ
#прямая линия
#минобразования мо
#московская область
#подмосковье
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«Не видим свет в конце туннеля»: Украинцам придётся экономить свет в течение года
Yasno: украинцам надо экономить свет весь год
12 апреля 2024, 12:54

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Жителям Украины придётся экономить электроэнергию весь год, заявил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.
Главная причина — повреждения энергообъектов на территории страны. По его словам, экономия энергии с 19 до 22 часов каждый день «должна стать привычкой». Компания Yasno входит в энергохолдинг ДТЭК.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о критических разрушениях украинской энергетики. Незадолго до этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС.

Накануне в СМИ сообщили о полном уничтожении Трипольской ТЭС — крупнейшего энергогенерирующего объекта на территории Киевской области.

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#украина
#свет
#электричество
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Дорожники сообщили о ходе строительства кольцевой развязки на Пятницком шоссе в Химках
12 апреля 2024, 12:48

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Строительство кольцевой развязки ведётся на Пятницком шоссе в городском округе Химки в рамках создания выезда из деревни Юрлово, о ходе работ сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В настоящее время на 60% выполнено устройство насыпи земляного полотна развязки. Кроме того, идёт строительство локальных очистных сооружений и ливневой канализации в районе примыкания к кольцевой развязке», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, выезд из деревни Юрлово соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублёром. Протяжённость новой автодороги шириной в четыре полосы составит полтора километра. Кроме того, будет реконструирован 700-метровый участок Пятницкого шоссе.

Открыть проезд по основному ходу дороги планируется до конца текущего года.

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#строительство
#дороги
#минтранс мо
#химки
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В Луховицах защитили лес от пожара из-за пала травы
12 апреля 2024, 12:29

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работники лесной охраны около двух часов тушили горящую сухую траву около деревни Фёдоровское городского округа Луховицы, чтобы огонь не перекинулся на земли лесного фонда, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар был ликвидирован силами сотрудников лесопожарной станции «Луховицы» областного Центрлесхоза. На ликвидацию угрозы перехода огня на лесной фонд огнеборцам потребовалось немногим меньше двух часов», — говорится в сообщении.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство региона, призвал жителей и гостей Подмосковья соблюдать правила пожарной безопасности и напомнил, что за поджог травы виновным может грозить административная, а в некоторых случаях — и уголовная ответственность.

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#лесные пожары
#пожарная безопасность
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#луховицы
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