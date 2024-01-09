Зурабишвили назвала Россию врагом Грузии

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что всегда воспринимала Россию врагом Грузии, передает «Грузия Online».
Она выразила уверенность, что Россия всегда негативно относилась к Грузии с получения независимости. Зурабишвили заявила, что она и ее родственники всегда испытывали подобное ощущение.
Она добавила, что по примеру своего отца Левана Зурабишвили, она считает, что народ Грузии может объединиться хотя бы благодаря тому, что страна имеет одного врага – Россию.
Ранее Зурабишвили призвала ужесточить контроль на границе с РФ и пересмотреть визовый режим для россиян на фоне вооруженного мятежа в России.
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«Возможно — я не знаю — в России кто-то думает о том, что могут быть иные отношения с соседом. Но сегодня этого нет, не существует — нет ни одного знака оттуда, который указывал бы на то, что у России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями», — заявила грузинский лидер.
Ранее Зурабишвили призвала ужесточить контроль на границе с РФ и пересмотреть визовый режим для россиян на фоне вооруженного мятежа в России.
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Элина Позднякова