Звезду «Реальных пацанов» внесли в базу украинского «Миротворца»

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Актера Николая Наумова, известного своим участием в сериале «Реальные пацаны», внесли в базу данных «Миротворец» Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.
Один из военнослужащих, принимавших участие в съемках, рассказал, что последний эпизод «Реальных пацанов» снимали в Москве. По его словам, сценарий не был предоставлен солдатам, и они, не имея его, делились перед камерой реальным опытом участия в боевых действиях.
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