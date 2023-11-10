В ФРГ считают, что украинские беженцы злоупотребляют льготами

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Немецкий политик Сара Вагенкнехт считает, что украинские беженцы порой злоупотребляют льготами, которые им предоставили.
«Когда украинцы возвращаются на родину, фактически там живут, а сюда приезжают только для получения выплаты, то возникают большие вопросы. В моём родном городе снимаются целые дома для украинских беженцев, и соседи удивляются, что там никого нет», - рассказала Вагенкнехт в интервью телеканалам NTV и RTL.При этом Вагенкнехт подчёркивает, что не имеет ввиду всех беженцев с Украины. Она, по её словам, понимает боль тех, кто потерял родственников и вынужден был покинуть родину.
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Мария Фирсова