12-летнего мальчика вторые сутки ищут в красноярском Ачинске

Фото: istockphoto / Dzurag
В красноярском городе Ачинск пропал 12-летний мальчик Дима.
Пропавшего ребенка ищут уже вторые сутки, завили в местной поисковой организации «Поиск пропавших детей – Красноярск».
Как сообщила руководитель организации Оксана Василишина, ребенок пропал днем 16 ноября. Он ушел из школы, но не пришел домой.
Василишина отмечает, что пропавший неоднократно уходил, но всегда возвращался домой. На данный момент информации о его местонахождении нет.
Согласно ориентировке, мальчик имеет рост 150-155 сантиметров, худощавое телосложение и светлые короткие волосы. В день пропажи Дима был одет в черную куртку, серые штаны и серую шапку с желтыми полосками. На ногах у него были полуботинки.
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Как сообщила руководитель организации Оксана Василишина, ребенок пропал днем 16 ноября. Он ушел из школы, но не пришел домой.
Согласно ориентировке, мальчик имеет рост 150-155 сантиметров, худощавое телосложение и светлые короткие волосы. В день пропажи Дима был одет в черную куртку, серые штаны и серую шапку с желтыми полосками. На ногах у него были полуботинки.
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Дана Игумнова