Россиянин выжил после взрыва гранаты и удара током в 6 тысяч вольт

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Врачи спасли жителя Астраханской области, получившего удар разрядом в несколько тысяч вольт; до этого астраханец выжил после взрыва гранаты в 2 метрах от него в зоне СВО.
Минздрав Астраханской области сообщает, что бывший участник СВО получил производственную травму в процессе работы с напряжением 6 тысяч вольт в начале сентября. С того времени мужчине провели 7 операций.
Когда он поступил в ожоговое отделение, его состояние было критическим. Мужчину госпитализировали с частичной потерей памяти и серьезными ожогами на шее плече, спине и руке. Общая площадь ожогов составила более 15% кожного покрова. Часть ран пациента обуглилась и покрылась копотью. Врачам пришлось ампутировать часть руки. Хирурги провели три операции по пересадке кожи и четыре по удалению некротических участков. Сейчас мужчина проходит многоэтапную реабилитацию в больнице.
С его слов, это не первый случай, когда он чуть не умер. По его словам, во время службы его автомобиль атаковали дроном, сбросившим гранату в тот момент, когда мужчина вылез из люка, подышать воздухом.
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Когда он поступил в ожоговое отделение, его состояние было критическим. Мужчину госпитализировали с частичной потерей памяти и серьезными ожогами на шее плече, спине и руке. Общая площадь ожогов составила более 15% кожного покрова. Часть ран пациента обуглилась и покрылась копотью. Врачам пришлось ампутировать часть руки. Хирурги провели три операции по пересадке кожи и четыре по удалению некротических участков. Сейчас мужчина проходит многоэтапную реабилитацию в больнице.
«Дрон промахнулся, граната ударилась о броню машины, отлетела и взорвалась на земле, в метрах двух от меня. Осколки попали в мой бронежилет. Я считаю, что это было чудо! Как и то, что я выжил после удара током в 6 тысяч вольт», - рассказывает мужчина.Читайте также:
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Мария Фирсова