12-летний мальчик утонул в бассейне во время тренировки в Свердловской области

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В Свердловской области 12-летний мальчик утонул в бассейне во время тренировки по плаванию, об этом сообщает прокуратура по региону в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла в городе Полевской Свердловской области.
Как сообщили в ведомстве, в спортивном комплексе Полевского проводилась вечерняя тренировка по плаванию под наблюдением инструктора. Заметив подростка, погрузившегося под воду, инструктор бросилась спасать его, вытащила из воды и начала делать искусственное дыхание.
Позже к мальчику также подоспел медицинский персонал спортивного учреждения, а затем и врачи скорой помощи, однако, спасти ребёнка не удалось.
В рамках прокурорской проверки будет дана оценка действиям сотрудников спортивного комплекса.
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Как сообщили в ведомстве, в спортивном комплексе Полевского проводилась вечерняя тренировка по плаванию под наблюдением инструктора. Заметив подростка, погрузившегося под воду, инструктор бросилась спасать его, вытащила из воды и начала делать искусственное дыхание.
В рамках прокурорской проверки будет дана оценка действиям сотрудников спортивного комплекса.
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Евгения Парфентьева