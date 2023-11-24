В Башкирии мать и двое детей погибли, когда их автомобиль упал с моста в реку

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В Башкирии женщина и двое её детей погибли при падении автомобиля с моста в реку, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
По предварительным данным, в Белорецком районе управлявшая автомобилем женщина переезжала реку Белую по пешеходному мосту, однако, в определённый момент машина съехала с моста и упала в реку.
В результате, женщина и двое детей пяти и семи лет скончались.
На место происшествия выехал межрайонный прокурор Филюс Гаиткулов для координации работ по установлению всех дополнительных деталей трагедии.
23 ноября на 202 км автодороги Чебаркуль —Уйский — Сурменево — Магнитогорск при столкновении двух легковых автомобилей погибла пятимесячная девочка. Остальные участники ДТП получили травмы разной степени тяжести.
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В результате, женщина и двое детей пяти и семи лет скончались.
23 ноября на 202 км автодороги Чебаркуль —Уйский — Сурменево — Магнитогорск при столкновении двух легковых автомобилей погибла пятимесячная девочка. Остальные участники ДТП получили травмы разной степени тяжести.
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Евгения Парфентьева