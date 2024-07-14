220 человек эвакуировали с турбазы «Голубая волна» в Анапе из-за лесного пожара

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220 человек эвакуированы с турбазы «Голубая волна» в Анапе из-за надвигающегося лесного пожара. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что пламя охватило уже 3 га леса между Анапой и Абрау-Дюрсо. Огонь уже подбирается к базе отдыха «Фрегат».
Согласно информации источника, среди эвакуированных — 40 детей. Данных о пострадавших не поступало. На месте возгорания работают пожарные.
Ранее сообщалось, что пожар возник на территории Ступинского участкового лесничества — в четырёх километрах от посёлка Белопесоцкий. Площадь возгорания составила 0, 23 га. Пожар, который возник из-за действий человека, удалось обнаружить благодаря системе видеомониторинга.
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Согласно информации источника, среди эвакуированных — 40 детей. Данных о пострадавших не поступало. На месте возгорания работают пожарные.
Ранее сообщалось, что пожар возник на территории Ступинского участкового лесничества — в четырёх километрах от посёлка Белопесоцкий. Площадь возгорания составила 0, 23 га. Пожар, который возник из-за действий человека, удалось обнаружить благодаря системе видеомониторинга.
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Екатерина Коршунова