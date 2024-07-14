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Мигранты убили арматурой мужчину в подмосковном Жуковском

14 июля 2024, 11:05
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Мигранты жестоко убили арматурой мужчину в подмосковном Жуковском. Инцидент произошел вечером 13 июля. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что во время конфликта мужчину вытащили из машины и ударили по голове арматурой. От полученных травм он скончался на месте.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что мужчины не поделили дорогу. Двоих из троих преступников поймали.



У погибшего остались жена и ребенок.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае задержаны три участника драки со стрельбой у ночного клуба в поселке Андреевка. Инцидент произошел из-за конфликта с владельцем заведения. В отношении них возбуждено уголовное дело.

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#жуковский
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#убийство
Россиянка выбросила троих детей из окна квартиры на пятом этаже
В Челябинской области мать выбросила троих детей из окна горящей квартиры
14 июля 2024, 10:45

Фото: iStock/Elena Pantiukhina

В Челябинской области мать выбросила троих детей из окна охваченной пламенем квартиры, об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Шокирующая ситуация произошла на улице Металлургов в челябинском городе Златоусте.

Заметив пламя, многодетная мать сразу же ринулась к входной двери вместе с детьми, однако открыть её не получилось из-за заклинившегося замка.

Чтобы спасти детей, женщина приняла решение выбросить их из окна пятого этажа на одеяло, которое растянули очевидцы событий. Всех троих госпитализировали.

Женщину спасли сотрудники МЧС, которые прибыли по вызову и успешно вскрыли заклинивший замок.

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#челябинск
#мчс
#дети
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Началось кровотечение: При покушении на Трампа пострадал племянник его экс-врача
14 июля 2024, 09:47

Фото: iStock/Artem Zakharov

При покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа пострадал племянник его бывшего врача Ронни Джексона.
«Мой племянник был на этом мероприятии, он находился там со своими друзьями и родными. Они услышали выстрелы и легли на землю. Пуля задела его шею, у него началось кровотечение», — рассказал медик в интервью для Fox News.

Ранее стало известно, что во время стрельбы один человек был ранен смертельно, ещё два получили тяжёлые травмы.

Провал полиции или заказ иностранного государства: Что известно о покушении на Дональда Трампа
Провал полиции или заказ иностранного государства: Что известно о покушении на Дональда Трампа
Напомним, 13 июля Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. Стрелок, находившийся на крыше, открыл стрельбу, задев ухо бывшего президента США.

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#дональд трамп
#митинг
#стрельба
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Раскрыто состояние пострадавших на митинге Трампа
NYT: двое пострадавших на митинге Трампа находятся в критическом состоянии
14 июля 2024, 09:33

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Состояние двух человек, которые получили огнестрельные ранения на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания, остается критическим. Об этом заявил представитель полиции штата Джордж Бивенс, передает ТАСС.
Бивенс отметил, что пострадавшими являются взрослые мужчины. По его словам, они тяжело ранены.

В настоящее время ​им оказывается необходимая медицинская помощь. Иные подробности не уточняются.

Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице. Стрелка ликвидировали.

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Вскрылись неожиданные подробности о покушении на Трампа
BBC: Полиция знала о стрелке на митинге Трампа, но проигнорировала информацию
14 июля 2024, 08:34

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Полиции, дежурившей на митинге американского политика Дональда Трампа, сообщили о стрелке на крыше, однако правоохранители проигнорировали эти сообщения.
Как стало известно BBC News, один из сторонников бывшего президента США заметил стрелка на крыше и известил о произошедшем полицию.

«Я стою и показываю полиции на парня с винтовкой две-три минуты. Секретная служба смотрит на нас с крыши сарая. Я показываю на крышу, и в следующее мгновение раздается пять выстрелов», — рассказала изданию очевидец.

Напомним, на Дональда Трампа совершили покушение в ходе его предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелок ранил политика в ухо, после чего кандидата в президенты экстренно госпитализировали.

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#сша
#покушение
#полиция
#стрельба
#дональд трамп
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В Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба
14 июля 2024, 08:22

Фото: iStock/Thomasaf

В Приморском крае задержаны три участника драки со стрельбой у ночного клуба в поселке Андреевка. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ региону на официальном сайте.
Уточняется, что в числе задержанных оказались 25-летний Анатолий Гузеев, 26-летний Вахид Ибадов и 29-летний Нахмед Ибадов. Согласно данным следствия, инцидент произошел из-за конфликта с владельцем заведения.

Отмечается,что с места происшествия были изъяты гильзы от травматического оружия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о разбое в отношении пятерых, нападавших на стрип-клубы Владивостока под видом ОМОН.

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#драка
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Раскрыта личность стрелка, покушавшегося на Трампа
New York Post: стрельбу на митинге Трампа устроил Томас Мэтью Крукс
14 июля 2024, 07:40

Фото: iStock/IndiaUniform

Стрелка, устроившего покушение на Дональда Трампа, зовут Томас Мэтью Крукс. Об этом со ссылкой на свои источники информирует издание New York Post.
20-летний преступник жил в пригороде Питтсбурга под названием Бетел-Парк. Согласно информации источника, Крукс вел стрельбу с крыши производственного предприятия, которое находилось в ста метрах от сцены, где выступал Трамп.

Уточняется, что преступник был ликвидирован снайпером Секретной службы, рядом с его телом была найдена винтовка AR-15.

Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице. Стрелка ликвидировали.

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#предприятия
#покушение
#трамп
#стрельба
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ФБР опознало подозреваемого в покушении на Трампа
CNN: ФБР опознало подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа в Пенсильвании
14 июля 2024, 06:37

Фото: iStock/domoyega

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опознало подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что им оказался 20-летний житель штата. Пока его имя не разглашают.

Покушение на политика было совершено в субботу во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Снайпер совершил несколько выстрелов, попав в ухо Трампа. Окровавленного политика сотрудники охраны быстро вывели со сцены. Его доставили в больницу, где он находится до сих пор, а стрелка ликвидировали.

Трамп позднее рассказал, что потерял много крови, однако чувствует себя хорошо и готов в понедельник посетить съезд Республиканской партии в штате Висконсин.

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#дональд трамп
#стрельба
#сша
#митинг
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«Потерял много крови»: Трамп рассказал о ранении после покушения
Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови
14 июля 2024, 04:54

Фото: iStock/sudok1

Экс-президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что в результате стрельбы пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, отчего он потерял много крови.
Также он подтвердил, что стрелявшего в него мужчину ликвидировали. Однако в данный момент его личность не установлена.

Трамп выразил благодарность Секретной службе США и всем правоохранительным органам, которые быстро среагировали на стрельбу. А также выразил соболезнования семье погибшего зрителя.

Как сообщил сын политика, в настоящее время Трамп по-прежнему находится в больнице.

Покушение на Трампа произошло в субботу во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Неизвестный произвёл девять выстрелов, по касательной задев Трампа.

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#пострадавший
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«Опасные времена»: Илона Маска дважды пытались убить
Маск сообщил, что за последние восемь месяцев его два раза пытались убить
14 июля 2024, 04:27

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Американский бизнесмен Илон Маск после покушения на экс-главу США Дональда Трампа заявил, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
По словам Маска, грядут опасные времена. За последние восемь месяцев двое незнакомых мужчин пытались убить его. Они были арестованы в порядка 20 минутах езды от штаб-квартиры компании Tesla в Техасе.

Напомним, что в субботу было совершено покушение на Трампа. Неизвестный в ходе выступления политика в Пенсильвании открыл стрельбу. В общей сложности было выпущено девять пуль. Одна из них по касательной прошла мимо Трампа и задела его ухо. Кандидат в президенты находится в больнице.

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#убийство
#дональд трамп
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