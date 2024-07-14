Мигранты убили арматурой мужчину в подмосковном Жуковском

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Мигранты жестоко убили арматурой мужчину в подмосковном Жуковском. Инцидент произошел вечером 13 июля. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что во время конфликта мужчину вытащили из машины и ударили по голове арматурой. От полученных травм он скончался на месте.
По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что мужчины не поделили дорогу. Двоих из троих преступников поймали.
У погибшего остались жена и ребенок.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае задержаны три участника драки со стрельбой у ночного клуба в поселке Андреевка. Инцидент произошел из-за конфликта с владельцем заведения. В отношении них возбуждено уголовное дело.
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По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что мужчины не поделили дорогу. Двоих из троих преступников поймали.
У погибшего остались жена и ребенок.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае задержаны три участника драки со стрельбой у ночного клуба в поселке Андреевка. Инцидент произошел из-за конфликта с владельцем заведения. В отношении них возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова