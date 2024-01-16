Адвоката Навального* заочно обвинили в экстремизме

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Адвоката Ольгу Михайлову, которая выступала в защиту Алексея Навального*, заочно обвинили в экстремизме. Об этом она написала в своих соцсетях.
Она отметила, что, судя по этому обвинению, все эти годы она не защищала Навального*, не выигрывала жалобы в Европейском Суде, а была участницей экстремистского сообщества, которое её подзащитный организовал в 2011 году.
Также Михайлова подчеркнула, что в настоящее время проживает вместе с дочерью за пределами России, в связи с чем обвинение было выдвинуто в заочной форме.
Ранее, в октябре прошлого года, Басманный суд Москвы арестовал троих адвокатов Навального*: Вадима Кобзева, Алексей Липцера и Игоря Сергунина, которые аткже обвиняются по статье об участии в экстремистской организации. Согласно данной статье предусматривается лишение свободы на срок от двух до шести лет.
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Также Михайлова подчеркнула, что в настоящее время проживает вместе с дочерью за пределами России, в связи с чем обвинение было выдвинуто в заочной форме.
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Анастасия Чинкова