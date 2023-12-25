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Навального* нашли в ИК №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа

25 декабря 2023, 15:41
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Оппозиционного политика Алексея Навального* нашли в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Напомним, Алексей Навальный* отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима во Владимирской области. В августе 2023 года Мосгорсуд вынес политику приговор в виде 19 лет лишения свободы, а в 22 декабря должно было состояться заседания Владимирского областного суда по трём апелляционным жалобам Навального*. Однако, заседание было отменено, поскольку заключённого не смогли найти.

25 декабря адвокат Навального* сообщил, что политик находится в ИК-3 в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. По его словам, с Навальным* всё в порядке. Других подробностей состояния заключённого он не привёл.

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*включён в перечень экстремистов и террористов на территории РФ
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Писатель Быков* обжаловал в суде штраф за отсутствие плашки иноагента
25 декабря 2023, 16:35

Фото: iStock/Zolnierek

Писатель Дмитрий Быков* обжаловал очередной штраф, который ему присудили за неуказание статуса иностранного агента при публикации информации в интернете, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Никулинский суд Москвы.
По информации СМИ, штраф в отношении Быкова* был присуждён, когда писатель опубликовал пост в Telegram-канале, не указав, что информация распространена иностранным агентом. За это Быкову* назначили штраф размером в 40 тысяч рублей.

После этого представитель Быкова* обратился в суд с жалобой следующего содержания «с учетом объективной стороны правонарушения и личности просил суд рассмотреть возможность назначения наказания ниже низшего предела либо прекратить производство в связи с малозначительностью».

Ранее Быков*, в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Стояновым, заявил, что готов отправлять деньги на помощь Вооружённым силам Украины.

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*признан иностранным агентом на территории РФ
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МВД: На мужчину, который устроил поножовщину в метро Москвы, завели дело
25 декабря 2023, 16:14

Фото: iStock/BrianAJackson

В отношении мужчины, который устроил поножовщину в вагоне столичного метро, возбудили уголовное дело, об этом сообщает «МВД медиа».
По информации СМИ, 24 декабря около 15:00 пассажир поезда фиолетовой ветки московского метро ехал от станции «Китай-города» до «Пушкинской». Он находился в нетрезвом состоянии, когда у него завязался словесный конфликт с двумя другими пассажирами. В определённый момент он выхватил из кармана нож и ранил своего оппонента.

«Отделом дознания УВД на Московском метрополитене в отношении 24-летнего жителя столицы, грубо нарушившего общественный порядок, возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщается на сайте официального СМИ ведомства.

Отмечается, что пострадавшего мужчину осмотрели врачи, его жизни ничего не угрожает.

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В Санкт-Петербурге задержали четырех подростков, напавших на курьера
25 декабря 2023, 15:58

Фото: istock / artolympic

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подростков по подозрению в избиении курьера. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное управление МВД России.

Днем 25 декабря стало известно, что на Витебском проспекте возле 47 дома подростки в лицо курьеру распылили газ, а затем побили. Пострадавшего с травмами головы госпитализировали, а полицейские начали поиск нападавших.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили и доставили в полицию четверых молодых людей в возрасте 14-15 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее сообщалось, что в Омской области вынесли приговор женщине, истязавшей трёх опекаемых детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#хулиганство
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#подростки
#уголовное дело
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Суд Барнаула взыскал 2 млн рублей с курьеров мошенников
25 декабря 2023, 15:56

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Суд Барнаула вынес обвинительный приговор по уголовному делу двух курьеров телефонных мошенников, с них взыскали 2 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.
Как передают argumenti.ru со ссылкой на Telegram-канал «Пенсионеры России», осуждённые приезжали к обманутым пенсионерам домой и забирали у них деньги на якобы «помощь родственникам, попавшим в беду». Всего жертвами мошеннической схемы стали 12 человек, а ущерб каждого из них составил от 75 до 415 тыс. рублей.

Ранее доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал о том, что мошеннические схемы модернизируются, и в этом году аферисты не просто активно вымогают деньги, но и склоняют жертв к взятию кредитов и продаже имущества.

«Не просто хищение денежных средств со счетов граждан, но и принуждение их к взятию кредитов и продаже принадлежащего им имущества, принуждение жертв к совершению поджогов машин, релейных шкафов, зданий, принадлежащих органам государственной власти, военной администрации, надзорным органам», — прокомментировал в беседе с RT Соловьёв.

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#суд
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В Москве более 30 человек устроили массовую оргию в сауне ТЦ «Фэвори»
В Москве задержан 31 человек за участие в массовой оргии в сауне
25 декабря 2023, 15:45

Фото: iStock/Rawf8

В Москве полиция задержала 31 человека за участие в массовой оргии в сауне торгового центра «Фэвори» на Волгоградском проспекте, в том числе их подозревают в однополом сексе. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, массовый групповой секс устроили в сауне, которая располагается в ТЦ «Фэвори» в Южнопортовом районе Москвы. Полицию вызвали люди из-за сильного шума, который раздавался из сауны. На место прибыли полицейские. Там они увидели множество голых женщин и мужчин, огромное количество алкоголя, а также разбросанные презервативы и смазки.

Всего в массовой оргии принял участие 31 человек. Все они задержаны. 10 из них пытались оказать сопротивление. Против них составлены протоколы за мелкое хулиганство. При этом одного участника секс марафона поместили в спецприемник на 15 суток за агрессивное поведение.

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Мужчина откусил нос жене из-за приданого
News9Live: в Индии мужчина побил жену и откусил ей нос из-за приданого
25 декабря 2023, 15:31

Фото: istock / Paul Gorvett

В Индии мужчина побил свою супруг и откусил ей нос за то, что не получил приданое от ее семьи. Об инциденте сообщает News9Live.

Все случилось в деревне Махешпур в районе города Барели, штат Уттар-Прадеш. Девушка по имени Наджми вышла замуж за Назима в 2022 году. У них родился сын, сейчас ему 5 месяцев.

Все это время муж с семьей высказывали женщине претензии по поводу отсутствия приданного.

Совет старейшин деревни мирили все это время жену с мужем. Но 15 декабря Назим опять начал выяснять отношения с супругой. Он побил ее, а, когда та начала сопротивляться, мужчина отгрыз ей нос и стал угрожать убийтсвом.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. Она обратилась к сотрудникам полиции с заявлением на супруга и его родственников. Назим, его мать Рехана и отец Маджид Хусейн задержаны.

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#семья
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В Дагестане зверски убили азербайджанского предпринимателя
В Дагестане за долги убит предприниматель из Азербайджана
25 декабря 2023, 15:26

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Дагестане двое неизвестных за долги зверски убили предпринимателя из Азербайджана в его же квартире. Ему оторвали губу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 37-летний гражданин Азербайджана был хозяином небольшого магазина бытовой техники и посуды в Дагестане, где и постоянно проживал. По его возвращении из командировки домой в Хасавюрт ночью к нему наведались двое мужчин. По словам его жены, разговор шел о долгах. Позже конфликт перерос в драку. Женщина пыталась помочь супругу, однако получила сильный удар в голову и потеряла сознание.

В итоге предприниматель был убит. Также злоумышленники оторвали ему губу. Сейчас полиция разыскивает убийц. Выясняются все подробности и обстоятельства убийства.

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#полиция
#убийство
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#женщина
#удар
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Суд в Москве освободил от наказания бывшего зампреда ЦБ Корищенко
25 декабря 2023, 15:19

Фото: iStock/Zolnierek

Бывшего зампреда Центробанка Константина Корищенко, приговорённого к семи годам лишения свободы, отпустили на свободу, об этом сообщили в пресс-службе городских судов.
Напомним, 19 сентября 2023 годам Таганский суд Москвы признал Корищенко виновным в растрате 1,4 миллиардов рублей. Удалось установить, что по этой причине в 2013 году произошло банкротство «Инвестбанка», в котором Корищенко на тот момент занимал должность председателя правления.

Тогда Корищенко приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, однако, 25 декабря Мосгорсуд отменил этот приговор из-за истечения срока давности преступления. По этой же причине на свободу выпустили предполагаемого сообщника Корищенко Максима Пальчуна.

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#москва
#деньги
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Закопавшая в сугроб новорожденного женщина захотела забрать его домой
Свердловчанка, закопавшая сына в сугроб, теперь хочет забрать его домой
25 декабря 2023, 14:38

Фото: istock / geargodz

Жительница поселка Свободный Свердловской области, которая закопала новорожденного в сугроб, призналась, что делала это спонтанно. Об этом сообщает E1.ru.

«Я не знаю, что произошло в тот момент, сама себе ничего объяснить не могу. Я никому не говорила про беременность», — призналась девушка.
Она заявила, что не хотела причинить вред ребенку. После родов она собиралась написать отказ от малыша. Она рассказала, как в день родов сообщила мужу, что поедет в больницу. Покинув квартиру, она поехала на дачу, где родила в бане. Ребенка случайно заметил родственник женщины, который в тот день незапланированно оказался на даче. Сейчас мальчик находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает. Отмечается, что малышка была тепло одета и осторожно завернута в пеленку без помех для дыхания.

Свердловчанка заявила, что хочет забрать ребенка домой. Полиция проводят следственные мероприятия.

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#беременность
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