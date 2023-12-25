Навального* нашли в ИК №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа

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Оппозиционного политика Алексея Навального* нашли в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
25 декабря адвокат Навального* сообщил, что политик находится в ИК-3 в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. По его словам, с Навальным* всё в порядке. Других подробностей состояния заключённого он не привёл.
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*включён в перечень экстремистов и террористов на территории РФ
Евгения Парфентьева