Адвокаты Бакальчука высказались о его освобождении

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Адвокаты сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука сделали заявление о его освобождении, информирует «Коммерсантъ».
По словам представителей бизнесмена, следователи центрального аппарата СК России не нашли в поведении Бакальчука ничего противозаконного. Также было предложено обратиться в СКР за дополнительной информацией.
В то же время источники в правоохранительных органах считают, что «проблема Бакальчука еще не до конца решена». Следственные действия в отношении бизнесмена продолжаются.
Ранее стало известно, что следственные органы отпустили Бакальчука, который был задержан по обвинению в убийстве, покушении на сотрудника полиции и самоуправстве.
18 сентября в офисе Wildberries (WB) в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве раздалась стрельба – сооснователь компании Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА попытался войти туда.
Татьяна Бакальчук заявила, что в этот раз это действительно рейдерский захват, точнее «его неудачная попытка». Она призвала правоохранительные органы взять на контроль ситуацию и сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, которые организовали «этот беспредел». Тогда погибли два сотрудника охраны Wildberriеs.
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В то же время источники в правоохранительных органах считают, что «проблема Бакальчука еще не до конца решена». Следственные действия в отношении бизнесмена продолжаются.
Ранее стало известно, что следственные органы отпустили Бакальчука, который был задержан по обвинению в убийстве, покушении на сотрудника полиции и самоуправстве.
18 сентября в офисе Wildberries (WB) в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве раздалась стрельба – сооснователь компании Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА попытался войти туда.
Татьяна Бакальчук заявила, что в этот раз это действительно рейдерский захват, точнее «его неудачная попытка». Она призвала правоохранительные органы взять на контроль ситуацию и сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, которые организовали «этот беспредел». Тогда погибли два сотрудника охраны Wildberriеs.
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Александр Климов