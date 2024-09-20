Суд арестовал 10 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberriеs

Челябинец, который грозился отрезать язык учительнице в одной из школ города, может получить до пяти лет лишения свободы, если будет доказан мотив национальной ненависти. Об этом в своем тг-канале написал депутат ГД от Самары Александр Хинштейн. Он уточнил, что по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью можно сесть вплоть до двух лет.