Суд арестовал 10 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberriеs

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Басманный суд Москвы арестовал 10 человек после стрельбы у центрального офиса Wildberriеs в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд избрал меру пресечения в отношении Досаева в виде заключения под стражу», — зачитал свое решение судья.
Арестованныйстал десятым фигурантом уголовных дел, возбужденных после событий у центрального офиса Wildberriеs в столице.
18 сентября в офисе Wildberries (WB) в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве раздалась стрельба — сооснователь компании Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА попытался войти туда.
Татьяна Бакальчук заявила, что в этот раз это действительно рейдерский захват, точнее «его неудачная попытка». Она призвала правоохранительные органы взять на контроль ситуацию и сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, которые организовали «этот беспредел». Тогда погибли два сотрудника охраны Wildberriеs.
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Элина Позднякова