Таможенники в Домодедово не дали американцу вывезти из РФ котёнка сервала

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Таможенники в столичном аэропорту Домодедово пресекли попытку американца вывезти из России исчезающего котёнка сервала, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 37-летнего гражданина США остановили в «зеленом коридоре». При досмотре американец достал из переноски котёнка породы египетский мау. Он показал сотрудникам аэропорта документы на кота, однако, таможенники усомнились в их подлинности.
После проверки выяснилось, что американец действительно пытался вывезти из России животное незаконным способом.
Едва не украденный сервал занесён в Красную книгу. Стоимость такого котёнка ровняется примерно 300 тысячам рублей.
Животное изъяли и отправили в центр поддержки, а на американца завели два административных дела.
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После проверки выяснилось, что американец действительно пытался вывезти из России животное незаконным способом.
Животное изъяли и отправили в центр поддержки, а на американца завели два административных дела.
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Евгения Парфентьева