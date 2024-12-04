Ахеджакова после спектакля в США сказала «Слава Украине!» и получила цветы

Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Известная советская и российская актриса Лия Ахеджакова произнесла экстремистский лозунг «Слава Украине!». Это произошло после окончания спектакля «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе.
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, снабдив пост соответствующим видеороликом. После спектакля зрители благодарят артистку за её творчество и «за Украину». Тогда артистка произносит со сцены бандеровское приветствие «Слава Украине!» и получает на него соответствующий ответ и огромный букет цветов.
Известно, что ранее Ахеджакову просили проверить на предмет спонсирования Вооружённых сил Украины. Сама же артистка требовала заблокировать всех тех, кто писал ей гневные сообщения в социальных сетях. Можно также вспомнить инцидент в Бремене, когда актриса развернула переданный ей из зала украинский флаг.
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Александр Бойцов