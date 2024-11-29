«Выкопала яму»: скандальное заявление Поплавской о пропавшей Ахеджаковой, выходка с флагом Украины и страшная болезнь

Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Некоторое время назад Лия Ахеджакова активно высказывалась о ситуации в мире и давала интервью на эту тему, однако вскоре исчезла с экранов и перестала появляться в заголовках СМИ. Сообщалось, что якобы после неудачного выступления с украинским флагом актриса почувствовала себя плохо и не могла встать с кровати из-за сильных болей. О том, что на самом деле происходит с артисткой рассказала Яна Поплавская. Подробности – в материале «Радио 1».
Ахеджаковой стало стыдно
Актриса Яна Поплавская предположила, что причиной исчезновения Ахеджаковой могла быть не болезнь, а стыд. По словам Поплавской, актриса после своего выступления на европейской сцене предпочла уйти в тень и зализывать раны.
«На нее оказало влияние честное возмущение людей, ее зрителей. Она этого не ожидала, потому что чувствовала себя неприкасаемой. Я помню, как люди писали, что она “антинародная актриса”. Она сама себе выкопала яму», — приводит слова Поплавской издание «Абзац».
Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
Кроме того, по словам Поплавской, Ахеджакова навсегда потеряла возможность вернуться в Россию. Бывшая звезда «Современника» так сильно скомпрометировала себя, свои взгляды и профессию, что шансов на реабилитацию и прощение для нее больше не осталось.
«Лия Меджидовна поняла, что народ находится в настоящем озверении и непонимании того, как человек, которого они так любили на экране, может нести подобную ересь, быть, по сути, провокатором. На нее оказало влияние честное возмущение людей, ее зрителей», — заявила Поплавская.
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Слухи о тяжелой болезни
После того как Лия Ахеджакова станцевала с украинским флагом на концерте в Германии, народная артистка РСФСР решила скрыться от общественности и отказалась от участия в мероприятиях.
На вопросы журналистов в последнее время отвечал ее молодой муж, фотограф и художник Владимир Персиянинов. В ноябре он сообщал, что Ахеджакова чувствует себя хорошо, но не может ответить на звонки из-за занятости. Однако сейчас ни она, ни ее супруг не выходят на связь.
Звезда «Служебного романа» и ее семья переживают трудные времена. Увольнение из театра и гастроли за границей с полупустыми залами оказали влияние на здоровье 85-летней актрисы. Сначала в СМИ появлялась информация о том, что Ахеджакова страдает от болей в спине. Врачи настоятельно рекомендовали ей отказаться от активной деятельности на сцене и соблюдать постельный режим.
На фоне общего волнения пранкер Сорян решил связаться с Ахеджаковой, чтобы узнать, согласилась бы она сняться вместе с польской актрисой Барбарой Брыльской в новом фильме. Ответ народной артистки его шокировал.
«Извините, не могу говорить, я у врача в больнице», — сказала Ахеджакова.
Однако, как оказалось, звонок Сурена был сделан вечером, когда ни одна клиника уже не работала.
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Антироссийские высказывания АхеджаковойАхеджакова до последнего момента пыталась создать иллюзию верности Родине, утверждая, что остается ей преданной. Даже после скандала с увольнением из «Современника» актриса продолжала настаивать на том, что останется с страной, хотя и считает её крайне непривлекательной.
«Это моя „Родина-уродина“. Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна все это пережить. Слишком долго живу тут», — сказала Ахеджакова, цитируя песню ДДТ «Родина».
Однако всего через несколько месяцев после своего заявления знаменитость уехала за границу. Актриса получила в подарок от граждан Украины флаг страны и вышла с ним на сцену в Германии, чем вызвала осуждение у соотечественников.
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