«Выкопала яму»: скандальное заявление Поплавской о пропавшей Ахеджаковой, выходка с флагом Украины и страшная болезнь

Некоторое время назад Лия Ахеджакова активно высказывалась о ситуации в мире и давала интервью на эту тему, однако вскоре исчезла с экранов и перестала появляться в заголовках СМИ. Сообщалось, что якобы после неудачного выступления с украинским флагом актриса почувствовала себя плохо и не могла встать с кровати из-за сильных болей. О том, что на самом деле происходит с артисткой рассказала Яна Поплавская. Подробности – в материале «Радио 1».