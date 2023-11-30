Актриса из «Интердевочки» Дрожжина может умереть от голода после инфаркта

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai
Актриса из «Семнадцати мгновений весны» и «Интердевочки» Наталия Дрожжина может умереть от голода, так как после инфаркта у нее парализовало лицо, и не может есть. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 75-летняя актриса с трудом говорит и ест, и весит всего 41 кг. Также она страдает постоянной одышкой, головокружениями и быстро устает.
Врачи пытались восстановить речь и жевательную функцию. Однако реабилитация не помогла, а последствия инфаркта оказались необратимы.
Напомним, Дрожжина перенесла инфаркт в октябре. Тогда она испытала сильнейший стресс из-за скандала вокруг наследства кинорежиссёра Алексея Баталова. Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно, а ее мужа посадили на 5 лет. По версии следствия, супруги сняли со счетов более Баталова 20 млн рублей и переоформили на себя квартиру в центре Москвы.
Читайте также:
Михаил Боярский госпитализирован с инфарктом в Петербурге
Врач Хухрев раскрыл, как избежать повторного инфаркта
Гастроэнтеролог Садыков: При проблемах с ЖКТ надо выпивать 500 мл тёплой воды
Врачи пытались восстановить речь и жевательную функцию. Однако реабилитация не помогла, а последствия инфаркта оказались необратимы.
Читайте также:
Михаил Боярский госпитализирован с инфарктом в Петербурге
Врач Хухрев раскрыл, как избежать повторного инфаркта
Гастроэнтеролог Садыков: При проблемах с ЖКТ надо выпивать 500 мл тёплой воды
Элина Позднякова