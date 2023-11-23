Врач Хухрев раскрыл, как избежать повторного инфаркта

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Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что во избежание повторного инфаркта необходимо понять, что привело к первому, и устранить эту первопричину.
Он также добавил, что для снижения риска повторного инфаркта нужно наблюдаться у врача-кардиолога, вести здоровый образ жизни и контролировать своё состояние.
Ранее нейрохирурги из Долгопрудного удалили пациентке опухоль размером с теннисный мяч в оболочках головного мозга.
Уточняется, что пациентка поступила в больницу с жалобами на головную боль, слабость и затрудненность движений в левых руке и ноге. После операции женщина чувствовала себя намного лучше и была выписана уже на десятый день под наблюдение невролога.
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«Нужно бросить курить, похудеть, начать правильно питаться, аккуратно принимать все лекарства, которые выписал врач. Заниматься физкультурой, контролировать холестерин и уровень витамина D», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Хухрев.
«Операция по удалению крупного новообразования в оболочках головного мозга длилась два часа. Менингиома сдавливала те зоны, которые отвечают за движение в левых конечностях. Доступ был осуществлён путём костно-пластической трепанации черепа, вынутый костный фрагмент после удаления опухоли был поставлен на место и зафиксирован специальными клипсами. Сложность случая была в том, что менингиома была очень большого размера и глубоко проросла в костную ткань», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья слова заведующего нейрохирургическим отделением Долгопрудненской больницы Павла Савинкова.
Уточняется, что пациентка поступила в больницу с жалобами на головную боль, слабость и затрудненность движений в левых руке и ноге. После операции женщина чувствовала себя намного лучше и была выписана уже на десятый день под наблюдение невролога.
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Мелисса Тимофеева