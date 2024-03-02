Альпинист из Якутска получил травму на Эльбрусе

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Спасатели Кабардино-Балкарии выдвинулись на помощь альпинисту из Якутска, который получил травму ноги на высоте 5,5 тысяч метров на Эльбрусе, сообщили 2 марта в пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Для оказания помощи в высокогорном районе отправились 17 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда России на трех единицах техники.
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Артем Кузьмин