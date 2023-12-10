Аппарат МРТ ранил американку в ягодицу из ее пистолета

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Жительница штата Висконсин в США получила огнестрельное ранение в ягодицу во время проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ). Инцидент был зафиксирован газетой Daily Mail.
Пострадавшая получила незначительное ранение: пуля проникла в ткани правой ягодицы и вышла наружу. Женщина была доставлена в больницу, где ее успешно прооперировали. Не сообщается о возможных повреждениях самого сканера МРТ.
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