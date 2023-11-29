В Екатеринбурге школьники жестоко избили 10-летнего мальчика из-за девочки

Фото: istockphoto/Inside Creative House
Драка случилась 20 ноября, когда 10-летний мальчик возвращался из школы.
E1 сообщает, что в тот день школьник провожал свою подругу, а его одноклассники начали шутить над ним и дразнить друзей женихом и невестой.
Один из одноклассников начал драку. Он ударил мальчика кулаком по лицу, попал ему в правый глаз и со всей силы начал бить по голове. После этого повалил сверстника на асфальт и начал бить его ногами по рукам, ногам, спине, животу и груди. В это время друг обидчика оскорблял и унижал школьника. Избитый мальчик еле добрался до дома, где пожаловался на сильные головные боли и боли в спине.
Врачи диагностировали многочисленные синяки, ушибы, ссадины с кровоподтеками, а также сильный отек на спине. Были подозрения на перелом позвоночника.
Полиция начала проверку.
Читайте также:
Участницу шоу «Пацанки» Тихую судят за нападение на человека
В Калининграде мигранты толпой избили мужчину в автобусе
Модель во время фотосессии унесло в море
Один из одноклассников начал драку. Он ударил мальчика кулаком по лицу, попал ему в правый глаз и со всей силы начал бить по голове. После этого повалил сверстника на асфальт и начал бить его ногами по рукам, ногам, спине, животу и груди. В это время друг обидчика оскорблял и унижал школьника. Избитый мальчик еле добрался до дома, где пожаловался на сильные головные боли и боли в спине.
«22 ноября ему сделали МРТ. Слава Богу, серьезный перелом не подтвердился», —говорит мать мальчика.Ребёнок провел в больнице четыре дня с диагностированным ушибом грудного и поясничного отделов позвоночника. Школьник ходит на магнитотерапию и наблюдается у травматолога.
Полиция начала проверку.
Читайте также:
Участницу шоу «Пацанки» Тихую судят за нападение на человека
В Калининграде мигранты толпой избили мужчину в автобусе
Модель во время фотосессии унесло в море
Мария Фирсова