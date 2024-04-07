Арестованы еще два фигуранта по делу о бракованных бронежилетах для ВС РФ в зоне СВО

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Еще два представителя руководства ООО «ГК «Пикет» были арестованы Басманным судом Москвы в рамках дела о поставке некачественных бронежилетов для военных в зоне специальной военной операции. Это следует из постановлений суда, передает ТАСС.
«Меру пресечения в виде заключения под стражу выбрать обвиняемому Михаилу Михайловичу Кальченко до 3 июня 2024 года. Отказать в удовлетворении ходатайства защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в одном из документов.В нем отмечается, что Михаил Михайлович Кальченко занимает должность начальника службы безопасности ООО «ГК «Пикет». Также суд решил арестовать на тот же срок финансового директора компании Викторию Антонову.
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Артем Кузьмин