Российские ученые создали уникальные бронежилеты для ВС РФ

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Российские ученые разработали материалы для производства бронежилетов с уникальными защитными свойствами. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал президент Российской академии наук Геннадий Красников.
«Используя последние достижения в области науки о материалах, ученые сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это впечатляющий успех», — подчеркнул Красников.Он пояснил, что защитная экипировка бойца СВО должна эффективно защищать от пуль и осколков, но не быть слишком тяжелой.
В декабре концерн «Калашников» начал поставлять в войска Вооруженных сил РФ новые комплекты боевого снаряжения «Стрелок». Такая амуниция будет являться комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки российских солдат. Комплект снаряжения включает в себя бронежилет «Корсет плюс», обладающий классом защиты «Бр5» и снабженный системой распределения веса, модули дополнительной защиты, набор патронных подсумков, рюкзак объёмом 30 литров и транспортировочную сумку, передает пресс-служба концерна.
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