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Российские ученые создали уникальные бронежилеты для ВС РФ

Глава РАН Красников рассказал об уникальных бронежилетах, созданных учёными
10 февраля 2024, 05:02
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Российские ученые разработали материалы для производства бронежилетов с уникальными защитными свойствами. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал президент Российской академии наук Геннадий Красников.
«Используя последние достижения в области науки о материалах, ученые сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это впечатляющий успех», — подчеркнул Красников.

Он пояснил, что защитная экипировка бойца СВО должна эффективно защищать от пуль и осколков, но не быть слишком тяжелой.


Ранее стало известно, что Ростех осваивает выпуск керамических бронеплиток из спеченного карбида кремния (SSiC) для панелей, которые применяют при производстве бронежилетов. Эти бронеплитки имеют высокий класс защиты и делают бронежилеты более прочными, легкими и дешевыми, благодаря чему они весьма востребованы у производителей военной экипировки.

В декабре концерн «Калашников» начал поставлять в войска Вооруженных сил РФ новые комплекты боевого снаряжения «Стрелок». Такая амуниция будет являться комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки российских солдат. Комплект снаряжения включает в себя бронежилет «Корсет плюс», обладающий классом защиты «Бр5» и снабженный системой распределения веса, модули дополнительной защиты, набор патронных подсумков, рюкзак объёмом 30 литров и транспортировочную сумку, передает пресс-служба концерна.

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#ученые
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#ран
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«Проект почти завершён»: Польша готова к драконовскому закону о ненависти
Remix: Правительство Дональда Туска готовит новый закон о разжигании ненависти
10 февраля 2024, 02:13

Фото: iStock/Velishchuk

Новое левое правительство Дональда Туска в Польше планирует разработать и ввести в действие закон о разжигании ненависти, который может привлечь к уголовной ответственности и посадить в тюрьму тех, кто утверждает, что существует только два пола. Об этом сообщило издание Remix.
Всего через месяц после вступления Туска в должность Министерство юстиции Польши подготовило проект поправок к Уголовному кодексу страны, включающих инакомыслие против гендерной идентичности и сексуальной ориентации в число нарушений, связанных с разжиганием ненависти.

Теперь, в случае принятия этого документа, поляки могут быть привлечены к ответственности за высказывания о том, что брак — это союз исключительно между мужчиной и женщиной, а католики окажутся вынуждены выбирать между сохранением верности своим религиозным убеждениям и избежанием тюрьмы.

«У нас уже есть практически завершенный проект. Теперь он будет направлен на межведомственные консультации», — заявил в интервью радио ТОК FM госсекретарь польского министерства юстиции Кшиштоф Шмишек, член партии «Новые левые», которая состоит в парламентской коалиции с «Гражданской платформой» Дональда Туска.

В Польше уже действуют законы о преступлениях на почве ненависти по признаку расы, национальности и религии, но поправка в УК, которая может быть внесена в сейм Польши уже в следующем месяце, добавит «пол, сексуальную ориентацию и гендерную идентичность» в статью 257 Уголовного кодекса.

Шмишек также выразил надежду на то, что планы по принятию законопроекта не сорвёт президент-консерватор Анджей Дуда, у которого по конституции Польши есть подобные полномочия.

Ранее польский министр культуры Бартоломей Сенкевич заявил о решении ликвидировать в стране государственные компании Telewizja Polska S.A. («Польское телевидение»), Polskie Radio S.A. («Польское радио») и Polskiej Agencji Prasowej S.A. («Польское агентство печати»). Глава минкульта уточнил, что ликвидация государственных медиа в сложившейся ситуации позволит обеспечить работу компаний в будущем, однако сначала придётся осуществить «реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников из-за отсутствия финансирования».

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#польша
#законопроект
#правительство
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Жительница Италии придумала себе пятерых детей, чтобы получать на них пособия
La Repubblica: Итальянка ради пособий выдумала себе пять несуществующих детей
10 февраля 2024, 01:26

Фото: iStock/9parusnikov

Жительница Италии получила год и восемь месяцев тюрьмы, а также штраф в 111 тысяч евро за то, что ради получения социальных пособий придумала себе пятерых несуществующих пособий. Об этом пишет 10 февраля итальянская газета la Repubblica.
Женщина предоставила социальным службам Рима справки о якобы 12 перенесённых беременностях, подделав при этом в них подписи и печати своего гинеколога, а также фирменные бланки. Согласно этим подложным документам, за 2014-2019 годы она «родила» пятерых детей — Бенедетту, Летицию, Анжелику, Израэля и Абрамо. При этом, карабинеры не нашли ни одного документа о рождении этих детей в одном из крупнейших римских роддомов.

Мошенница притворялась, что ещё несколько «беременностей» для неё закончились неудачно. Это даже вызвало сочувствие у коллег в одной из сетей фастфуда, где она работала.

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#италия
#дети
#пособия
#полиция
#мошенничество
#приговор
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Дюжарри: Генсек ООН Гутерриш не смотрел интервью журналиста Карлсона с Путиным
09 февраля 2024, 22:35

Фото: istock / Григорий Сысоев

Руководитель пресс-службы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек не ознакомился с интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.
Он отметил, что у Гутерриша много работы, а свободное время он посвящает изучению средневековых событий, и редко ознакамливается с новостной повесткой.

Интервью Путина Карлсону продлилось 2 часа 6 минут, за это время глава РФ ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника. Пост Карлсона в соцсети X (ранее Twitte) с прикрепленным видео интервью собрал больше 130 миллионов просмотров. Отмечается, что это первое интервью российского лидера зарубежному журналисту с начала спецоперации на Украине.

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#оон
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Нейросеть за месяц выявила в Подмосковье около тысячи нарушений атрибутики такси
09 февраля 2024, 22:27

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В январе нейросеть выявила в Московской области порядка тысячи такси с нарушениями регионального стандарта атрибутики Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Нейросеть автоматически обрабатывает около 2,5 млн трафика и выявляет в потоке такси, проверяя их на соответствие региональному стандарту. Имеются в виду белый цвет кузова, жёлтая светоотражающая полоса по бокам, серая полоса внизу по периметру автомобиля, шашечный пояс и световой фонарь на крыше. Если выявлены нарушения, таксомоторной компании выдают предупреждение для устранения нарушений», – рассказал зампредседателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Он добавил, что в 2023 году в регионе с помощью камер «Такси-контроль» вынесли около 12 тыс. предостережений за нарушение атрибутики такси.

Всего на территории Московской области установлено более 2 тыс. камер фотовидеофиксации. Система «Такси-контроль», запущенная в октябре 2021 года, без помощи автоинспекторов фиксирует нарушения регионального стандарта у таксомоторных перевозчиков.


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#подмосковье
#московская область
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«Отличник»: Кадыров сделал комплимент Путину и пожалел американцев
Кадыров заявил о шокирующей реакции граждан США на интервью Путина Карлсону
09 февраля 2024, 22:20

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин, который дал интервью журналисту из США Такеру Карлсону, показал себя как отличник. Такое мнение озвучил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также пожалел американцев, которые не могут воспринять заявления российского лидера.

«Само интервью, несомненно, интересное, и Владимир Владимирович говорил доступным языком, без суфлера и подсказок, без шпаргалок и без подготовки. Отличник среди всех президентов мира!» — написал Кадыров в своем Телеграм-канале.
В публикации он также пожалел жителей США, которые стали «заложниками» СМИ своей страны.

9 февраля было опубликовано интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Отмечается, что это первое интервью главы Рф зарубежному журналисту с начала спецоперации на Украине. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что оно стало одним из самых важных в современной истории. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Минюст РФ внес компанию карикатуриста «Елкин картон» в реестр иноагентов
09 февраля 2024, 21:56

Фото: Минюст РФ

Министерство юстиций Российской Федерации внесло в реестр иноагентов ООО «Елкин картон». Информация об этом размещена сайте ведомства.

Основанием для включения юрлица в список является статья 9 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Согласно открытой информации, компания зарегистрирована в Москве. Гендиректором и учредителем является карикатурист Сергей Елкин*, признанный иноагентом в апреле 2022 года.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов заявил, что журналиста Карлсона в США могут признать иноагентом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*признан в РФ иностранным агентом
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В Домодедове проведут масштабный капремонт тепловой инфраструктуры
09 февраля 2024, 21:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Домодедово перед отопительным сезоном 2024-25 годов реконструируют тепловые сети и котельные. Об этом заявил министр энергетики – вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. Он провёл очередное совещание регионального штаба по модернизации теплоснабжающего хозяйства.
«Округ должен без проблем пройти следующий отопительный сезон, чтобы у жителей в самые жестокие морозы гарантировано были тепло и горячая вода. Уже в этом году приступим к капремонту тепловых сетей от котельных КШФ, ГПЗ «Константиново», «Долматово», «Косино», «Южный», «Поиск», «Речная», «Авиационная», «Автодор», «Красный путь», «Русь» и «Лобаново», – написал Хромушин в своем телеграм-канале.
Также будет восстановлена работоспособность котельной «Бригадная» в военной части Ильинское, которая обслуживает более 2,8 тыс. жителей. Также будет построена новая водогрейная газовая котельная рядом с существующей, чтобы обеспечить надёжную подачу отопления и горячей воды.

Помимо этого, вместе угольной котельной «Шубино» планируется построить газовую.

Как отметил Хромушин, окончательно госпрограмма будет сформирована после оценки состояния объектов теплоснабжения.

В декабре 2023 – январе 2024 года в Подмосковье произошло сразу несколько коммунальных аварий. Самая масштабная была зафиксирована в Подольске, где тепло отключили в 176 многоквартирных домах и на нескольких социальных объектах. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл несколько оперативных совещаний на месте аварии.

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#московская область
#подмосковье
#вице-губернатор
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Умер мужчина, раненный 3 февраля при ударе ВСУ по Лисичанску
Минздрав ЛНР: умер один из пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске
09 февраля 2024, 21:03

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В больнице скончался житель Лисичанска, который получил тяжелые ранения после обстрела ВСУ городской пекарни 3 февраля. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко, ее слова приводит Телеграм-канал правительства региона.

Сейчас в Луганской республиканской клинической больнице (ЛРКБ) находится еще три человека с серьезными травмами. Медики смогли стабилизировать их состояние.

Заместитель главврача по хирургической работе ЛРКБ Дмитрий Котуха рассказал ТАСС, в реанимации отделения экстренной и неотложной медицинской помощи остается женщина.

«Девушка у нас уже стабильная, мы бы даже перевели ее в какое-то из отделений, но у нее очень тяжелый ушиб легкого, поэтому она у нас пока находится на кислороде, <…> поэтому я думаю она, скорее всего, будет переведена в понедельник», — рассказал замглавврача.
Ранее стало известно, что Россия выделила средства на выплаты детям, пострадавшим при обстрелах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#лнр
#всу
#обстрел
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В Киеве собрался новый майдан против Зеленского
В Киеве люди вышли на майдан с требованиям отправить в отставку Зеленского
09 февраля 2024, 20:05

Фото: istock / natandri

На Площади Независимости в центре Киева примерно 200 человек вышли с протестами. Они выступают против отставки бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также за уход украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское агентство «Страна.ua».

Протестующие вышли с баннерами с надписью «Украина — это народ. Верните Залужного» и скандируют «Зелю геть». (Владимира] Зеленского вон» — прим.ред).

По данным издания, на месте проведения акции сохраняется спокойная обстановка. Военнослужащих среди демонстрантов нет. При этом позже туда приехали сотрудники правоохранительных органов.

Вечером 8 февраля глава киевского режима сообщил о встрече с бывшим главкомом украинской армией Валерием Залужным. Он выразил ему благодарность «за два года защиты» страны и обсудил необходимое обновление ВСУ. Позже министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил сведения об отставке главкома ВСУ, сообщив о назначении на этот пост генерал-полковника Александра Сырского.

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