Арестованную за секс с учеником в машине учительницу обвинили еще в одном изнасиловании

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В США учительницу из штата Нью-Джерси, которую ранее арестовали за секс с учеником в машине, обвинили в изнасиловании еще одного подростка. Об этом информирует News12 New Jersey.
36-летнюю Джули Риццителло, которая преподавала английский язык в школе города Уолл арестовали в среду, 3 июля. Согласно данным обвинения, в период с апреля по июнь женщина занималась сексом с восемнадцатилетним школьником.
В среду, 17 июля, Риццителло предъявили новое обвинение. Уточняется, что в 2017 году она состояла в интимных отношениях еще с одним школьником, связь между ними длилась долгое время. Преступления, по версии следствия, совершались на территории городов Белмар, Брик и Уолл. Перед предъявлением второго обвинения женщина уволилась из учебного заведения.
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Екатерина Коршунова