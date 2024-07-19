Россиянин удовлетворял себя в общественном месте перед подростками и попал под статью

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В Красноярском крае следователи завели уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Канска, который удовлетворял себя в общественном месте на глазах 15-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления СК России Юлия Арбузова.
Согласно информации следствия, 18 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал мастурбировать на площади Коростелева. Во время этих действий он сидел на качели и смотрел на пятнадцатилетнюю школьницу.
Девочке удалось заснять этот момент на видео. Чуть позже злоумышленника поймали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что житель Подмосковья изнасиловал шестиклассницу, затащив ее в машину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Девочке удалось заснять этот момент на видео. Чуть позже злоумышленника поймали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что житель Подмосковья изнасиловал шестиклассницу, затащив ее в машину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова