Баскетболисту-инвалиду грозит пожизненный срок за перевозку 20 кг наркотиков

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Баскетболиста, инвалида-колясочника из Уссурийска задержали с 20 килограммами наркотиков в Казани на трассе М7 «Волга». Ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 32-летний мужчина ехал на автомобиле из Нижнего Новгорода в Иркутскую область. Спортсмена остановили на стационарном посту в Казани с целью проверки. Автомобиль мужчины, который сильно нервничал, проверили и обнаружили между вторым и третьим рядами сидений 20 кг неизвестного вещества в упаковке. Экспертиза установила, что внутри пакета находится мефедрон.
Известно, что мужчина является инвалидом первой группы, у него травма позвоночника. Раньше мужчина являлся членом команды по баскетболу на колясках «Спартак-Приморье», в составе которой участвовал в чемпионате РФ.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».
Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок отравился тяжелыми наркотиками родителей и попал в реанимацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак