Белорус поджёг электроподстанцию в Туле по заданию украинского куратора

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Далее украинский агент направился в Воронеж, чтобы осуществить поджог трансформаторной электроподстанции и насосной станции. Однако, к счастью, российским спецслужбам удалось вовремя вычислить белоруса и задержать.
Уточняется, что ранее он уже был судим за хулиганство с применением взрывчатых веществ.
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