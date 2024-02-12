Калининградца задержали за передачу данных о России и Белоруссии в СБУ

Фото: iStock/BrianAJackson
В Калининградской области задержали мужчину, передававшего данные о России и Белоруссии Службе безопасности Украины, об этом сообщили в ФСБ по региону.
Как удалось выяснить, задержанный, действуя из личных интересов, самостоятельно установил контакт с лица из Службы безопасности Украины (СБУ), и на конфиденциальной основе передавал им данные о политической и экономической обстановке в России и Белоруссии.
В отношении калининградца возбудили уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».
Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы, а также миллионный штраф.
Читайте также:
Жителя КБР приговорили к шести годам колонии за попытку вступить в ВСУ
Жителя Чувашии обвинили в госизмене за намерение устроить теракт
Shot: В Петербурге обезвредили взрывное устройство на металлургическом заводе
В отношении калининградца возбудили уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».
Читайте также:
Жителя КБР приговорили к шести годам колонии за попытку вступить в ВСУ
Жителя Чувашии обвинили в госизмене за намерение устроить теракт
Shot: В Петербурге обезвредили взрывное устройство на металлургическом заводе
Евгения Парфентьева