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Калининградца задержали за передачу данных о России и Белоруссии в СБУ

ФСБ: В Калининграде задержали мужчину, передававшего данные о РФ и РБ в СБУ
12 февраля 2024, 16:00
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

В Калининградской области задержали мужчину, передававшего данные о России и Белоруссии Службе безопасности Украины, об этом сообщили в ФСБ по региону.
Как удалось выяснить, задержанный, действуя из личных интересов, самостоятельно установил контакт с лица из Службы безопасности Украины (СБУ), и на конфиденциальной основе передавал им данные о политической и экономической обстановке в России и Белоруссии.

В отношении калининградца возбудили уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».


Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы, а также миллионный штраф.

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#сбу
#задержание
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В Москве задержали гражданина Узбекистана, обвиняемого в изнасиловании у лифта
СК: В Москве задержали мигранта, обвиняемого в изнасиловании женщины
12 февраля 2024, 15:38

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Москве задержали гражданина Узбекистана, обвиняемого в изнасиловании женщину у лифта в подъезде, об этом сообщила старший помощник столичного главка СК России Юлия Иванова.
По информации ведомства, 1 февраля на улице Автозаводская в Москве 31-летний гражданин Узбекистана напал на незнакомую ему женщину у лифта в подъезде. Мигрант изнасиловал пострадавшую, а также совершил в отношении неё «иные действия сексуального характера». После этого обвиняемый сбежал.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело об изнасиловании. Помимо этого, его проверят на соблюдение российского миграционного законодательства.

Следствие будет ходатайствовать об аресте мигранта.

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#следственный комитет
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В Москве арестовали курьеров, украсивших почти 50 млн руб у отставного генерала
12 февраля 2024, 15:34

Фото: istock / Butsaya

В Москве суд арестовал четверых курьеров по обвинению в хищении практчиески 50 миллионов рублей у бывшего начальника финансовой службы Центрального аппарата Министерства обороны (МО) СССР и его жены. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на столичную прокуратуру.
Мошенникам предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Полицейские сейчас устанавливают лица, которые причастны к преступной схеме.

По информации ведомства, злоумышленники написали 80-летнему мужчине в мессенджере и представились сотрудниками силовых структур и банка. Пенсионер поверил обманщикам и вместе с супругой за неделю перевел 49,9 миллиона рублей на «специальные счета». Когда пострадавшие поняли, что стали жертвами мошенников, они обратились в правоохранительные органы.

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#мошенничество
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Суд в ДНР приговорил к 25 годам колонии морпеха ВСУ, пытавшегося расстрелять мариупольцев
Морпеха ВСУ приговорили к 25 годам за попытку расстрелять жителей Мариуполя
12 февраля 2024, 15:08

Фото: iStock/Sinenkiy

Верховный суд ДНР приговорил украинского морпеха, пытавшегося расстрелять жителей Мариуполя, приговорили к 25 годам лишения свободы, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городскую прокуратуру.
Удалось установить, что 23 марта 2022 года украинский морской пехотинец Максим Чернушенко выполнял свои служебный обязанности на территории «Азовмаш» в Мариуполе. Он горизонте появились двое гражданских мужчин. Он сообщил об этом своему командиру и получил приказ о расстреле мирных жителей. Чернушенко открыл огонь, однако, к счастью, промахнулся. Мужчинам удалось уйти из-под обстрела.

Позже 23-летний морпех был задержан, а сегодня стало известно о решении Донецкого суда. Чернушенко приговорили к 25 годам исправительной колонии строго режима.

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#суд
#днр
#всу
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Жителей Подмосковья предупредили о торговле фальшивыми билетами на «Игры Будущего»
12 февраля 2024, 14:42

Фото: Istockphoto / PUGUN SJ

В Московской области зафиксированы случаи продажи мошенниками поддельных билетов на соревнования «Игры Будущего». Об этом предупредили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«В новой схеме обмана мошенники покупают настоящий билет и копируют его штрихкод в поддельные билеты. Подделку с одинаковым штрихкодом распространяют по заниженной цене на неофицальных сайтах и в соцсетях. В итоге несколько покупателей приобретают один и тот же билет», – пояснили в пресс-службе.
По данным ведомства, попасть на мероприятие сможет только тот, кто придёт раньше всех и отсканирует штрихкод. В этот момент билеты-клоны автоматически превратятся в использованные, и пройти по ним на соревнования не получится.
«Настоящие билеты на «Игры Будущего» продаются только на официальном сайте соревнований и у билетного оператора. Чтобы обезопасить себя и свои средства, не покупайте билеты с рук и через сторонние сайты», – заключили в министерстве
«Игры Будущего» – масштабное спортивное событие на стыке спорта, науки и технологий. Оно объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.

Международные соревнования нового формата пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта по 21 инновационной дисциплине, каждая из которых олицетворяет концепцию «фиджитал».

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Девушку-подростка, которую 2 недели искали в Самаре, нашли мёртвой
Пропавшую в Самаре 16-летнюю девушку нашли мёртвой
12 февраля 2024, 14:33

Фото: iStock/Sinicakover

Шестнадцатилетнюю девушку, которую почти две недели разыскивали в Самаре, обнаруживали мёртвой, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Напомним, 16-летняя девушка ушла из дома около полудня 1 февраля, но обратно так и не вернулась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По информации ведомства, бездыханное тело подростка было обнаружено 11 февраля в лесном массиве Самарского района. Предварительно, следов насильственное смерти на её теле обнаружено не было. Точные причины смерти установят судмедэксперты.

При этом, как удалось выяснить «РИА Новости», девушка могла умереть от переохлаждения. Рядом с ней была обнаружена пустая бутылка крепкого алкоголя.

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#подросток
#смерть
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«Перебрал»: В Подмосковье мужчина поссорился с женой и открыл по ней стрельбу
В Красногорске пьяный муж выстрелил в жену из карабина
12 февраля 2024, 14:10

Фото: iStock/IndiaUniform

В Красногорске мужчина открыл стрельбу по своей супруге в ходе пьяной ссоры, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 53-летний житель подмосковного Красногорска перебрал с алкоголем и начал скандалить с женой.

Женщине не понравилось, что её супруг перебрал с алкоголем прямо перед началом рабочей неделе. Однако, мужчина также был недоволен поведением жены. Он открыл сейф, достал из него карабин «Сайга-МК» и заявил, что жить ей осталось совсем недолго.

Супруг произвёл выстрел, но, к счастью, он был настолько пьян, что промахнулся. Женщине удалось сбежать и вызвать полицию.

В ходе обыска правоохранители обнаружили у мужчины две «Сайги», ИЖ-54, пневматические пистолеты, арбалет и лук. Теперь ему грозит уголовное дело.

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В Германии зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Ермакова из-за национальности
В Германии убили 17-летнего баскетболиста из Украины Владимира Ермакова
12 февраля 2024, 14:06

Фото: iStock/Derek Brumby

В немецком городе Дюссельдорф на улице неизвестные напали на баскетболиста из Украины Владимира Ермакова и убили его, а его партнер по команде Артем Козаченко находится в реанимации в критическом состоянии. Об этом сообщили в Федерации баскетбола Киева.
Согласно сообщению, в минувшую субботу на украинских спортсменов напали двое неизвестных мужчин, вооруженные ножами.

«Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они украинцы! Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашими ребятами. К большому сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации», — говорится в сообщении.

Оба спортсмена играли за немецкую команду Art Giants. Ермаков раньше был игроком молодежной сборной Украины.

По последним данным, напавшие на украинских баскетболистов уже задержаны.

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#украина
#спорт
#убийство
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На Урале педагог наотмашь ударил девочку-инвалида во время урока
Учителя, ударившего девочку-инвалида на уроке в Новоуральске, уволили
12 февраля 2024, 13:50

Фото: istock / chameleonseye

Учителя, ударившего ребенка во время урока в одной из школ Новоуральска, уволили после проведения служебной проверки. Об этом информирует РЕН ТВ, ссылаясь на директора учебного учреждения Ирину Красильникову.
Инцидент произошел 5 февраля в местной коррекционной школе. На уроке между учителем и школьниками начался спор на повышенных тонах. Внезапно педагог сильно ударил школьницу, которая сидела на первой парте, по плечу, от чего она чуть не упала. Происшествие записали другие ученики и запись быстро распространилась в Интернете.

Пользователи в комментариях писали, что педагог вел себя так уже не первый раз. Как сообщает источник URA.ru, учитель раньше работа полицейским и около 15 лет назад вышел на пенсию по выслуге лет.

В результате ударивший ребенка преподаватель был уволен. Прокуратура Свердловской области организовала по данному факту проверку.

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#прокуратура
#учителя
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#запись
#избиение
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Житель Астрахани изнасиловал беременную знакомую и выкинул ее в окно с пятого этажа
СК РФ: В Астрахани мужчина изнасиловал и выкинул в окно беременную знакомую
12 февраля 2024, 13:46

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Астрахани полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал беременную знакомую, а после выкинул ее в окно с пятого этажа. Об этом сообщает Следственный комитет России по региону.
«По версии следствия, подозреваемый находился в квартире одного из домов на улице Татищева в г. Астрахани с ранее знакомой беременной 31-летней местной жительницей. В состоянии алкогольного опьянения мужчина под угрозой убийства изнасиловал астраханку и совершил иные действия сексуального характера», - говорился в сообщении ведомства.

После этого мужчина решил скрыть свое преступление. Он ударил женщину и вытолкал ее в открытое окно с пятого этажа. При падении ей удалось выжить. Врачи вовремя оказали ей всю необходимую помощь, однако ребенка сохранить не удалось.

Совершивший преступление мужчина попытался сбежать, но был оперативно задержан полицейскими. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

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