Бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в Москве

Фото: iStock/Kileman
Бытовой газ взорвался в многоквартирном жилом доме на Парковой улице в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.
«Хлопок газовоздушной смеси произошел на кухне одной из квартир жилого дома по улица Парковая, дом 14. В результате хлопка пострадавших нет. Нарушено остекление кухни», - рассказали в ведомстве.
При этом в АО «МОСГАЗ» добавили, что газ взорвался из-за нарушения правил использования газового оборудования. При ЧП утечки газа не произошло. Приняты все необходимые меры безопасности, угрозы для жителей дома нет.
Читайте также:
В Керчи произошел пожар на газопроводе
Государство оплатит газ: Путин расширяет список получателей льгот на газификацию
Бытовой газ взорвался в квартире участника СВО из Самары
Элина Позднякова