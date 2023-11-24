Бывшего красноярского депутата Гольдмана объявили в розыск по делу о мошенничестве

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Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края, предприниматель Роман Гольдман, которого подозревают в мошенничестве, объявлен в розыск. Об этом в беседе с ТАСС сообщил начальник главного следственного управления МВД России по региону Руслан Северин.
Отмечается, что рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции провели обыск на более чем 10 объектах, к которым имеет отношение Гольдман. В настоящее время проверки продолжаются.
Напомним, что накануне Гольдмана лишили депутатских полномочий и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о мошенничестве.
В МВД отметили, что свыше тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро вклад» обратились в полицию. Кооператив входит в многопрофильный холдинг «УК «Goldman Group», 87,2% акций которой принадлежит бизнесмену. Холдинг занимается производством зерна, мясных продуктов и торговлей ГСМ.
По предварительным данным, ущерб оценивается в более чем один миллион рублей.
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Напомним, что накануне Гольдмана лишили депутатских полномочий и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о мошенничестве.
По предварительным данным, ущерб оценивается в более чем один миллион рублей.
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Анастасия Чинкова