МВД объявило российскую журналистку Лойко в федеральный розыск

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Российскую журналистку Анну Лойко объявили в федеральный розыск. Об этом сообщается в ведомственной базу МВД РФ.
Отмечается, что в розыск её объявили по уголовной статье. При этом не уточняется, по какой конкретно.
Ранее, 1 ноября, в отношении Лойко было возбуждено дело об оправдании терроризма. Согласно версии следствия, журналистка опубликовала в своём Telegram-канале пост, который был направлен на оправдание идеологии террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации.
Также стало известно, что Лойко попала под следствие за статью трёхлетней давности о запрещённой в России террористической организации «Партия исламского освобождения». В настоящее время журналистка проживает в Грузии, её планируют арестовать заочно.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Ранее, 1 ноября, в отношении Лойко было возбуждено дело об оправдании терроризма. Согласно версии следствия, журналистка опубликовала в своём Telegram-канале пост, который был направлен на оправдание идеологии террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова