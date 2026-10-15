Блогера Некоглая выпустили из СИЗО

15 октября 2026, 22:27

ZdG: Блогера Некоглая отправили из СИЗО под домашний арест

Фото: istockphoto/Yingko

Молдавского блогера Николая Лебедева (Некоглая), ранее высланного из России, перевели из СИЗО в Кишиневе под домашний арест. Об этом сообщает портал ZdG со ссылкой на источники в правоохранительных органах.