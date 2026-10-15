Блогера Некоглая выпустили из СИЗО
Молдавского блогера Николая Лебедева (Некоглая), ранее высланного из России, перевели из СИЗО в Кишиневе под домашний арест. Об этом сообщает портал ZdG со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В сентябре Лебедева и его супругу задержали в Молдавии по подозрению в торговле наркотиками. При задержании блогер оказал сопротивление полиции, а его жена пыталась скрыться. В ходе обыска в их доме обнаружили два пакета с веществами, предположительно наркотиками, а также измельчители, электронные весы и другие предметы, которые могли использоваться для фасовки и сбыта запрещенных веществ.
По данным СМИ, задержанные распространяли наркотики через аккаунты в соцсетях. Совокупная аудитория пары составляет около 12 млн подписчиков.
В ноябре 2022 года Некоглая депортировали из России. Причиной был скандал из-за пародии на российского военного в окопе.
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