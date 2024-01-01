Блогершу из Брянска задержали за сожжение российского паспорта в прямом эфире

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Жительница Брянска сожгла свой паспорт возле одного из городских кафе, показывая свои действия в прямом эфире в социальной сети. Об этом сообщают «Брянские новости».
Как стало известно, нарушительница уничтожила паспорт под смех окружающих, которые подбадривали ее действия совместно с матом. Один из зрителей на проявлениях радости стал сжигать деньги.
По информации источника, свои действия девушка оправдала тем, что ей якобы не нравилась фотография в документе. За данные противозаконные действия преступнице может грозить срок до года лишения свободы. На данный момент она задержана сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что певец Шарлот снял на видео то, как сжег российский паспорт и выложил ролик в Интернет. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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По информации источника, свои действия девушка оправдала тем, что ей якобы не нравилась фотография в документе. За данные противозаконные действия преступнице может грозить срок до года лишения свободы. На данный момент она задержана сотрудниками правоохранительных органов.
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Екатерина Коршунова