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Bloomberg: Паром вынужден был сменить курс из-за якобы российского корабля

19 апреля 2024, 19:45
Фото: istockphoto/Wirestock

Фото: istockphoto/Wirestock

Датский паром в Балтийском море был вынужден изменить курс. Это пришлось сделать чтобы избежать столкновения якобы с российским военным кораблём.


Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg. По данным издания, инцидент произошёл около северо-западной оконечности острова Зеландия. Будто бы российский корабль следовал курсом, при котором траектории движения судов пересекались. С парома Molslinjen не смогли связаться по радио с капитаном военного корабля.

Тогда паром был вынужден развернуться на 360 градусов, чтобы пропустить корабль, а затем уже продолжить свой путь. Оператор парома Йеспер Маак в разговоре с агентством сообщил, что расстояние до военного корабля было значительным, поэтому манёвр не представлял опасности.

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#инцидент
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#море
#судно
В ульяновской школе из-за сильного ветра рухнул потолок
СК проводит проверку после обрушения потолка в ульяновской школе из-за ветра
19 апреля 2024, 20:08

Фото: iStock/Smederevac

В одной из гимназий Ульяновска обвалился потолок из-за сильного ветра, сообщает Telegram-канал СУСК России по Ульяновской области.
Инцидент случился около 12 часов (11.00 мск) 19 апреля 2024 года во время проведения урока. Предварительно установлено, что обрушение потолочных панелей подвесного потолка произошло вследствие сильного порыва ветра.

Отмечается, что в результате этого инцидента учащиеся не пострадали. Следователи СК находятся на месте происшествия и проводят проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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#ск
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Названы меры воздействия на пенсионерку, которая развела в доме крыс
Власти Озерска намерены убедить пенсионерку убраться в квартире с крысами
19 апреля 2024, 19:24

Фото: iStock/andwill

В пресс-службе городской администрации Озёрска сообщили, что будут работать с пенсионеркой, разведшей в квартире крыс, и убеждать её в необходимости навести порядок в жилище.
«Вопрос пока решается, без согласия жильца какие-либо действия в его квартире проводиться не могут. Три года назад состоялся суд по инициативе соседей, но в выселении героини материала судом было отказано, так как это её единственное жилье. Родственников у нее нет. Сейчас специалисты управления ЖКХ администрации будут убеждать её навести порядок в квартире», — прокомментировали специалисты в беседе с Газета.ру.

До этого стало известно о том, что в городе Озёрске в квартире пенсионерки развелись крысы и мыши, которых сама женщина называла мангустами.

Ранее сообщалось, что 55-летнего жителя села Бужаровское городского округа Истра задержали по подозрению в нелегальном обороте оружия.

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#животные
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На подмосковных железнодорожных переездах с начала года произошло три ДТП
19 апреля 2024, 19:05

Фото: пресс-служба Московской железной дороги

В Московской области с начала года на железнодорожных переездах произошло три ДТП, возникших из-за нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении путей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на данные МЖД.
«Согласно статистике, более 90% аварий на переездах в границах МЖД происходит на малоинтенсивных участках. В таких условиях водители теряют бдительность и пересекают железнодорожные пути на запрещающие сигналы», – уточнили в пресс-службе.
Там рассказали, что железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД регулярно проводят рейды, напоминая автомобилистам правила пересечения путей. Водители должны помнить, что остановить поезд мгновенно невозможно. Поэтому, нарушая правила, они подвергают опасности не только себя, но и жизни пассажиров поездов, работников локомотивных бригад.

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#московская область
#подмосковье
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Обгоревшие останки человека обнаружили в поле
В Ленобласти охотовед нашел в поле обгоревшие человеческие останки
19 апреля 2024, 18:31

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Охотовед в Ленинградской области обнаружил в поле обгоревшие останки человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Найденные фрагменты костей и черепа лежали недалеко от жилых домой поселка Денисово. Мужчина сразу вызвал полицию. Сейчас СК РФ выясняет обстоятельства произошедшего и личность человека. Останки отправили на экспертизу.

Ранее труп 15-летнего подростка с мешком на голове нашли в жилом доме в деревне Малое Верево Ленинградской области. Бабушка парня обнаружила его мертвым в квартире на Киевском шоссе. По данным источника, явных признаков насильственной смерти не выявлено. Рядом с телом парня был обнаружен аэрозольный баллон освежителя воздуха.

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#труп
#ск рф
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Москвичка попалась на краже одежды и косметики из подмосковного магазина
19 апреля 2024, 17:26

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

38-летнюю жительницу Москвы задержали сотрудники вневедомственной охраны за кражу верхней одежды и нескольких косметических средств из супермаркета в Котельниках, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Инцидент произошёл днём. Росгаврдейцы прибыли по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Охранник магазина объяснил, что, просматривая записи с камер видеонаблюдения, он обратил внимание на одну покупательницу. Она выбрала себе косметические средства и куртку, сняла этих товаров антикражные датчики и, заплатив за вещи, вышла за линию касс», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы задержали женщину и передали её полицейским для дальнейшего разбирательства. По факту происшествия начата проверка.

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#котельники
#росгвардия
#кража
#криминал
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Насмехавшейся над сыном участника СВО педиатру ужесточили обвинение
В Москве бывшему педиатру Буяновой грозит до 10 лет колонии по делу о фейках
19 апреля 2024, 16:22

Фото: iStock/simpson

В Москве следствие завершило расследование дела бывшего педиатра Надежды Буяновой и ужесточило ее обвинение, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Буяновой, Оскара Черджиева.
Предъявленное врачу обвинение было изменено на статью о публичном распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) по политическим и идеологическим мотивам.

Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы. Учитывая предыдущие обвинения, женщине теперь грозит до десяти лет заключения.

По словам адвоката подсудимой, она по-прежнему отрицает свою вину. На следующей неделе защита Буяновой начнет изучение материалов дела.

3 февраля Тушинский суд отказался от ареста бывшего педиатра. Вместо этого ей были наложены определенные ограничения в рамках пресечения.

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Уехавший из России педиатр Бутрий начал принимать пациентов в Тбилиси

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Появилось видео допроса задержанного за убийство москвича мигранта
МВД раскрыло детали задержания подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
19 апреля 2024, 16:21

Фото: istock / Dzurag

В Ростовской области правоохранителями был задержан 21-летний уроженец Азербайджана, подозреваемый в убийстве на парковке в Москве. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео первого допроса подозреваемого в своем телеграм-канале.


Она рассказала, что вместе с гражданином Азербайджана были задержаны еще два человека, которые могут быть причастны к совершению преступления. В настоящее время всех лиц доставляют в Москву для выяснения обстоятельств.

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Неизвестный угрожает взорвать консульство Ирана в Париже
19 апреля 2024, 16:06

Фото: istockphoto/zim286

Неизвестный угрожает совершить теракт в здании иранского консульства в Париже. Он заперся в помещении дипломатического представительства и говорит, что взорвёт себя и всё вокруг.
О присутствии в здании постороннего человека сообщили сотрудники дипломатической миссии, передаёт радиостанция Europe 1. Они связались с префектурой и потребовали вмешательства правоохранителей. В настоящее время парижская полиция перекрыла шестую линию метро и оцепила периметр вокруг здания консульства.

Сообщается, что на мужчине надет «пояс шахида» со взрывчаткой, а в руке он держит предмет, похожий на гранату. Вместе с ним в помещении также находится посол. Никаких требований террорист-одиночка пока не выдвигал.

Ранее сообщалось, что неизвестные представители антииранских группировок подожгли дверь посольства Ирана во Франции. Горели сложенные у входа в здание покрышки, из-за чего часть фасада получила повреждения.

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СК РФ требует арестовать еще одного фигуранта дела о подрыве машины Прозорова
19 апреля 2024, 15:57

Фото: iStock/ronstik

Следственный комитет России требует арестовать еще одного фигуранта дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, пишет РИА Новости.
Ходатайство об аресте курьера, доставившего в РФ компоненты бомбы, с помощью которой был подорван автомобиль Прозорова, поступило в Замоскворецкий суд Москвы.

По материалам дела, обвиняемый имеет вид на жительство на Украине, где проживает его жена. У него гражданство Киргизии. Там проживают его мать, а также другие ближайшие родственники.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, курьер доставил взрывчатку для подрыва автомобиля исполнителю преступления.

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