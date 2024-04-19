Bloomberg: Паром вынужден был сменить курс из-за якобы российского корабля

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Датский паром в Балтийском море был вынужден изменить курс. Это пришлось сделать чтобы избежать столкновения якобы с российским военным кораблём.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg. По данным издания, инцидент произошёл около северо-западной оконечности острова Зеландия. Будто бы российский корабль следовал курсом, при котором траектории движения судов пересекались. С парома Molslinjen не смогли связаться по радио с капитаном военного корабля.
Тогда паром был вынужден развернуться на 360 градусов, чтобы пропустить корабль, а затем уже продолжить свой путь. Оператор парома Йеспер Маак в разговоре с агентством сообщил, что расстояние до военного корабля было значительным, поэтому манёвр не представлял опасности.
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Александр Бойцов