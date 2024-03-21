На Сахалине паром с пассажирами на борту столкнулся с льдиной

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Грузопассажирское судно, совершавшее рейс на линии между Сахалином и материком (Хабаровский край), получило повреждение, предположительно, в результате столкновения со льдиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
По данным ведомства, на борту парома находятся 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей. Пострадавших нет. Судно ждет аварийной буксировки в хабаровский порт Ванино. В правительстве Сахалинской области уточнили, что авария произошла через полтора часа после выхода судна из порта Ванино.
Прокуратура и руководство компании судна заверили, что контролируют ситуацию. Угрозы жизни и здоровью экипажа и пассажирам нет.
Речь о судне «Александр Деев», которое двигалось на переправе Ванино — Холмск. Теплоход осуществлял движение в тяжелых ледовых условиях. По данным сахалинских властей, экипаж судна обнаружил неисправность рулевого устройства, из-за чего было принято решение о возвращении парома в порт для ремонта.
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Прокуратура и руководство компании судна заверили, что контролируют ситуацию. Угрозы жизни и здоровью экипажа и пассажирам нет.
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Ювелина Бернст