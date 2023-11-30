Боевик «Азова»*, застреливший жительницу Мариуполя, следующие 24 года проведет в тюрьме

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Верховный суд приговорил боевика «Азова»*, застрелившего в Мариуполе мирную жительницу, к 24 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре ДНР.
«Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего дальномерщика зенитной установки зенитного ракетного дивизиона отдельного отряда специального назначения "Азов"* Национальной гвардии Украины Максима Рожевецкого», - передает РИА Новости.
Суд приговорил Рожевецкого к 24 годам лишения свободы. Отбывать свое наказание он будет в колонии строгого режима.
Ранее военные корреспонденты «Русской весны» рассказали о подвиге российского солдата. Когда боевик бригады «Азов»* вошел в блиндаж, где находился раненый боец, тот подорвал гранатой себя и врага.
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* Запрещенная в России террористическая организация
Элина Позднякова