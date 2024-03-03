Боевики убили около 170 мирных жителей в Буркина-Фасо

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В северной части Буркина-Фасо произошла трагедия, сообщает ТАСС. Там боевики в серии скоординированных атак на три деревни зверски убили около 170 мирных жителей.
Генеральный прокурор района Уахигуя Али Бенджамин Кулибали заявил, что свидетельские показания говорят о гибели 170 человек в результате нападений на деревни Комсилга, Нодин и Сороэ в области Северная. Согласно заявлению Кулибали, первые сообщения о нападениях поступили 25 февраля. В настоящее время власти устанавливают, к какой группировке принадлежат боевики, совершившие эти зверства.
По данным свидетелей, бандиты прибыли в деревни на мотоциклах, вооруженные автоматами. Они без разбора открыли огонь по мирным жителям, убивая мужчин, женщин и детей. Жители деревень попытались оказать сопротивление, но были быстро подавлены превосходящими силами боевиков. Многие из выживших были вынуждены бежать в ближайшие города и деревни, оставив свои дома и имущество.
Трагические события в Буркина-Фасо являются следствием продолжающегося кризиса безопасности в стране. Народы северной и восточной части страны уже несколько лет подвергаются нападениям исламских боевиков, связанных с «Аль-Каидой»* и «Исламским государством»*
2 марта сообщалось, что Вооруженные силы Буркина-Фасо уничтожили более 20 боевиков из группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин». Эта военная группа имеет тесные связи с «Аль-Каидой»*.
*Террористические организациии, запрещённые на территории РФ.
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По данным свидетелей, бандиты прибыли в деревни на мотоциклах, вооруженные автоматами. Они без разбора открыли огонь по мирным жителям, убивая мужчин, женщин и детей. Жители деревень попытались оказать сопротивление, но были быстро подавлены превосходящими силами боевиков. Многие из выживших были вынуждены бежать в ближайшие города и деревни, оставив свои дома и имущество.
2 марта сообщалось, что Вооруженные силы Буркина-Фасо уничтожили более 20 боевиков из группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин». Эта военная группа имеет тесные связи с «Аль-Каидой»*.
*Террористические организациии, запрещённые на территории РФ.
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Сергей Калугин