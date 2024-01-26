Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Бойца «Азова»* осудили на 28 лет за приказ расстрелять троих мирных жителей

Бойца «Азова»* осудили на 28 лет за приказ расстрелять троих мирных жителей

В ДНР бойца «Азова»* осудили на 28 лет за приказ расстрелять троих гражданских
26 января 2024, 16:56
Фото: istock / Sinenkiy

Фото: istock / Sinenkiy

Верховный суд Донецкой народной Республики приговорил 28 годам колонии строгого режима гранатометчика украинского батальона «Азов»* Дмитрия Поповича за приказ расстрелять мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на прокуратуре республики.
Военного признали виновным по пунктам «а,ж,л» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, с 12 по 19 марта 2022 года осужденный находился на боевой позиции в доме на улице Казанцева. Он заметил гражданских, которые шли по улице. Попов отдал приказ расстрелять их из пулемета. В результате атаки двое мирных жителей скончались, одному из них удалось сбежать из зоны обстрела.


До этого стало известно, что Суд в Москве с третьей попытки принял иск на миллиард рублей за «голую вечеринку». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Чемпиона РФ по боксу расстреляли во время ночной пробежки в Челябинске

Военная база США затоплена: волны разбивают стекла и смывают людей — видео

В Бабаево силовики оцепили район, чтобы задержать бывшего участника СВО

*запрещенная в России террористическая организация
#суд
#убийство
#рф
#днр
#стрельба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Воскресенске росгвардейцы задержали грабителя
26 января 2024, 17:52

Фото: пресс-служба

52-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении знакомого, задержали сотрудники вневедомственной охраны в Воскресенском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Задержание произошло в ходе патрулирования улиц. Росгвардейцы увидели мужчину, по приметам похожего на человека из разыскной ориентировки. Задержанного доставили в полицию для дальнейших разбирательств», — говорится в сообщении.

В отделе полиции выяснилось, что разыскиваемый за день до этого выпивал в своей квартире с приятелем. Вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин квартиры ударил гостя кулаком и отобрал его мобильный телефон.
Потерпевший обратился в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту грабежа.

Читайте также:

Хозяин потерявшегося тойтерьера Арчи поблагодарил полицию за его возвращение

Суд в Петербурге арестовал женщину, которая укусила сына сожителя

Сжёгшие пенсионерку в Подмосковье подростки назвали заказчика преступления
#воскресенск
#росгвардия
#грабёж
#происшествие
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хозяин потерявшегося тойтерьера Арчи поблагодарил полицию за его возвращение
26 января 2024, 17:32

Фото: istockphoto.com/ComR78

Хозяин пропавшего в Подмосковье той-терьера по кличке Арчибальд Сергей выразил благодарность сотрудникам полиции и всем причастным за поиск и возвращении питомца домой.
По словам хозяина, собака хорошо себя чувствует и не отходить от своей лежанки.

«Арчи дома, спасибо. Был на станции «Столбовая». Все помогли. Кто-то больше, кто-то меньше, но все старались. Даже полиция. Линейный отдел города Серпухов, им отдельный респект. Сотрудник Денис Юрьевич вчера Арчи привез, пусть будет их заслуга. Они постарались на славу», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Сергей.

Ранее стало известно о том, что той-терьер по кличке Арчибальд, который потерялся в электричке на станции «Чехов», благополучно воссоединился с хозяином.

Читайте также:

Потерявшегося в подмосковной электричке той-терьера Арчи вернули хозяину

В Подмосковье нашли потерявшегося в электричке той-терьера Арчи

Бросившим кошку в Жуковском грозит штраф до 200 тысяч рублей
#полиция
#собака
#животные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд в Петербурге арестовал женщину, которая укусила сына сожителя
26 января 2024, 17:30

Фото: iStock/zoka74

Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО женщину, которая укусила сына своего сожителя, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.
Как удалось установить следствию, 22 января подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на несовершеннолетнего сына своего сожителя и укусила его в висок. Также известно, что ранее она неоднократно угрожала ребёнку расправой.

Женщину задержали 24 января. Отмечается, что она признала свою вину, заявив, что действительно была пьяна. В отношении петербурженки возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

До 23 марта подозреваемая будет находиться в следственном изоляторе.

Читайте также:

Суд в Москве с третьей попытки принял иск на миллиард рублей за «голую вечеринку»

Подростки, поджёгшие дом пенсионерки в Егорьевске, назвали Шария заказчиком

Дрон ВСУ сбросил боеприпас на пенсионерку с козой в Белгородской области
#уголовное санкт-петербург
#ребёнок
#алкоголь
#сизо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оголодавшие кошки устроили пожар в квартире жителей Уфы
В Уфе голодные кошки включили индукционную плиту и устроили пожар в квартире
26 января 2024, 17:26

Фото: istock / Nils Jacobi

В Уфе голодные кошки устроили пожар в квартире. Об этом сообщает МЧС России в официальном Телеграм-канале.
По информации ведомства, жильцы обратились к ним с сообщением о запахи гари в подъезде. Спасатели приехали на месте и вскрыли дверь в квартиру, откуда шел едкий дым. Оказалось, пожар устроили голодные кошки, искавшие еду на кухне. Они мягкими лапками включили индукционную плиту, на которой стояла приготовленная пища.

«Сотрудники МЧС России эвакуировали 4 человека из подъезда и потушили возгорание», — сообщили в МЧС.
Ранее стало известно, что хозяин потерявшегося тойтерьера Арчи поблагодарил полицию за его возвращение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Чемпиона РФ по боксу расстреляли во время ночной пробежки в Челябинске

Военная база США затоплена: волны разбивают стекла и смывают людей — видео

В Бабаево силовики оцепили район, чтобы задержать бывшего участника СВО
#спасатели
#кошки
#мчс
#пожар
#пища
#возгорание
#животные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд в Москве с третьей попытки принял иск на миллиард рублей за «голую вечеринку»
26 января 2024, 16:39

Фото: iStock/Zolnierek

Суд с третьей попытки принял иск на один миллиард рублей за «голую вечеринку» блогерши Анастасии Ивлеевой, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 23 января некий Трещев А. С. написал третий по счёту иск в суд в отношении Анастасии Ивлеевой и компании «МТС», с требованием выплатить миллиард рублей в пользу фонда «Защитники Отечества». Два предыдущих иска, которые были составлены в аналогичном виде и с аналогичными требованиями, суд отклонил.

«Исковое заявление Трещева А.С. к ПАО «МТС» о взыскании компенсации морального вреда, обязании перечислить в счет компенсации морального вреда в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» денежные средства в размере 1 миллиарда долларов США принято к производству суда», — сообщили агентству в Таганской суде столице.

Напомним, скандальная вечеринка прошла в столичном клубе MUTABOR в ночь на 21 декабря. Самые крупные российские звёзды пришли на неё, учитывая оглашённый заранее строгий дресс-код — «чем меньше одежды, тем лучше».

Читайте также:

Авторы миллиардного иска к Ивлеевой в третий раз подали в суд на блогершу

Покинувшего Россию Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке

Канделаки пригласила представителя МИД Казахстана в Россию «продолжить общение»
#блогер
#суд
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Выборга напугал взрыв и белый столб дыма: В МЧС назвали причину
В МЧС заявили, что взрыв в Выборге связан с выработкой в одном из карьеров
26 января 2024, 16:25

Фото: istock / Pro2sound

Жители Выборга сообщили о мощном взрыве и столбе белого дыма в Ленинградской области. В управлении МЧС России по Ленинградской области прокомментировали информацию об этом.

26 января в Телеграм-каналах появилось видео, напугавшее местных жителей. Недавно Ленобласть и Санкт-Петербург подверглись атаке украинских беспилотников, поэтому причина беспокойства граждан понятна. Очевидцы засняли кадры, на которых виден огромный столб белого дыма, поднимающегося из-за деревьев.

В МЧС быстро отреагировали и пояснили, что взрыв произошел по причине плановых работ по добыче гранитной крошки в одном из карьеров.

До этого в МЧС сообщили, что из-под завалов насосной станции в Новотроицке спасли вшестерых человек. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Чемпиона РФ по боксу расстреляли во время ночной пробежки в Челябинске

Военная база США затоплена: волны разбивают стекла и смывают людей — видео

В Бабаево силовики оцепили район, чтобы задержать бывшего участника СВО


#мчс
#видео
#взрыв
#жители
#кадры
#петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог рассказал, чем опасен полный отказ от жирной пищи
Диетолог Денисова заявила, что из-за недостатка жиров страдают кожа и зрение
26 января 2024, 16:02

Фото: istock / Daria Kulkova

Кандидат медицинских наук и врач-диетолог Наталья Денисова в беседе с «АиФ» рассказала россиянам о последствиях полного исключения жирных продуктов из рациона.

Согласно исследованиям, жиры, как и белки с углеводами жизненно необходимы человеку. Важно, чтобы эти жиры были правильные. Врач заявила, что нехватка жиров в рационе приводит к дефициту веществ, которые необходимы для поддержания функций клеточных мембран. Дефицит жиров также затрудняет всасывание витаминов A, D, E и K.

«Правильными» жирами являют те, которые содержится в натуральных растительных маслах холодного отжима, рыбе, орехах и авокадо. Эти продукты содержат большое количество омега-3 и омега-6, антиоксидантов и витаминов группы В. Эти вещества необходимы для работы мозга, нервной системы и баланса гормонов в организме.

Денисова пояснила, что если у человека наблюдается постоянно ощущение холода, быстрая утомляемость и боль в суставах, выпадение волос и сухость кожи и падение зрения, это может говорить о нехватке полезных жиров в организме и в таком случае стоит обратить внимание на пересмотр рациона питания.

Читайте также:

Диетолог Круглова заявила об опасности устаревших пищевых привычек

Врач предупредила о высыпаниях на теле после курения вейпов

Жительница Щёлкова чуть не умерла от самолечения
#продукты
#врач
#диетолог
#дефицит
#еда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Вологодской области ищут опасного преступника - участника СВО
26 января 2024, 15:40

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Вологодской области полиция разыскивает вооруженного преступника - участника специальной операции, который сбежал во время предоставленного отпуска. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по региону.
Согласно сообщению, 39-летний Александр Куртышев отбывал наказание за тяжкое преступление. Он подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону спецоперации. Вернувшись в январе домой в отпуск, мужчина сбежал. Сейчас он находится на территории Бабаевского района. Он также совершил очередное преступление.

В ведомстве предупреждают, что мужчина может иметь при себе холодное или огнестрельное оружие. Он имеет нестабильную психику и представляет опасность для людей.

Читайте также:

На Кубани будут судить мать, избившую дочь за желание погулять вечером

Подростки сожгли бабушку коктейлем Молотова в Подмосковье

Двое раздетых мужчин сбежали в мороз из секты в Свердловской области
#преступление
#отпуск
#оружие
#наказание
#мужчина
#опасность
#контракт
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Клину спасатели помогли водителю иномарки, перевернувшейся при ДТП
26 января 2024, 15:25

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли водителю иномарки, перевернувшейся при ДТП на крышу. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
На федеральной автомобильной дороге А-108 в городском округе Клин на повороте в деревню Семенково внедорожник Volvo вылетел со скользкой трассы в кювет и перевернулся на крышу. Об этом сообщили очевидцы.

«Выяснилось, что до приезда специалистов экстренных служб 55-летний водитель смог самостоятельно выбраться из салона перевертыша. Прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумуляторную батарею автомобиля во избежание возгорания топлива», — рассказал замначальника ПСЧ-313 Юрий Терентьев.

Стоит отметить, что спасатели психологическую поддержку пострадавшему. В медицинском помощи мужчина не нуждался - отделался сильным испугом.

Читайте также:

Потерявшегося в подмосковной электричке той-терьера Арчи вернули хозяину

Поддерживающему СВО актёру Шагину пришла подозрительная посылка со статуэткой

В Подмосковье арестовали напавшего с ножом на подростка
#подмосковье
#клин
#спасатели
#трассы
#водитель
#аварии
#дтп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф