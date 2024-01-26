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Чемпиона РФ по боксу расстреляли во время ночной пробежки в Челябинске

Чемпиона РФ по боксу Стоцкого расстреляли во время ночной пробежки в Челябинске
26 января 2024, 13:28
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Челябинске во время ночной пробежки неизвестные расстреляли чемпиона России по боксу 2021 года Андрея Стоцкого. Всего было сделано не менее 20 выстрелов. Врачи борются за жизнь боксера. Об этом сообщает Shot.

Согласно сообщению, нападение на 28-летнего спортсмена было совершено после полуночи 26 января. Он совершал ночную пробежку в районе стадиона «Восход» на улице Новороссийской. В какой-то момент там остановилась машина, из которой вышло несколько человек. Между боксером и мужчинами завязался конфликт, в ходе которого возникла драка. Тогда один из участников конфликта достал травматический пистолет и выстрелил в Стоцкого около 20 раз. После чего неизвестные сели в машину и скрылись с места преступления.

Боксера экстренно госпитализировали с ранениями таза, бёдер и ног. Сейчас с ним работают врачи.

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Житель Дмитрова обманом оформил на знакомого два кредита на четверть миллиона рублей
26 января 2024, 13:28

Фото: iStock/alice-photo

Молодой человек из Дмитрова попросил знакомого помочь с переводом денег, а в результате «повесил» на него два кредита на сотни тысяч рублей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию заявил 22-летний житель Дмитрова. Он рассказал, что его приятель попросил оформить на него банковскую карту. Затем приятель пожаловался, что с переводом денег с этой карты возникли проблемы, для решения которых нужны паспортные данные того, кто открыл карту. Получив копию паспорта, он через онлайн-приложение оформил на пострадавшего два кредита на сумму более 240 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Злоумышленник — 21-летний житель Дмитрова — был задержан на одной из улиц города по подозрению в сбыте наркотиков. Теперь на него открыто ещё одно уголовное дело: по статье «Мошенничество».

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#криминал
#кредит
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В Бабаево силовики оцепили район, чтобы задержать бывшего участника СВО
26 января 2024, 13:25

Фото: iStock/BrianAJackson

В Волгоградской области силовики проводят задержание бывшего участника СВО, оцеплен целый муниципальный округ, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, 39-летний Александр Куртышев из деревни Терьково Бабаевского района Волгоградской области ушёл на спецоперацию из тюрьмы. В 2017 году его приговорили к 19 годам лишения свободы за удушение двух человек, с которыми он распивал спиртные напитки. Тело одного из них Куртышев сбросил в яму, а другого — в подвал дома.

В январе 2024 года бывший заключённый приехал в отпуск и совершил новое преступление. Сейчас его разыскивают за нанесение тяжких телесных повреждений.

Правоохранители оцепили весь Бабаевский муниципальный округ, чтобы задержать преступника. Отмечается, что все машины, проезжающие по близлежащих трассам, досматриваются. Детей из школ передают только лично в руки родителям.

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Пилота разбившегося в Афганистане Falcon 10 экстренно госпитализировали в Москве

Коллекторы в Омске принесли похоронные венки к дому должницы-пенсионерки
#преступление
#сво
#тюрьма
#полиция
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Военная база США затоплена: волны разбивают стекла и смывают людей - видео
Океан затопил военно-морскую базу США на Маршалловых островах
26 января 2024, 12:54

Фото: istockphoto/Rosangela Lima

В Тихом океане в районе Маршалловых островов разыгрался небывалый шторм. Гигантские волны обрушились на находящуюся там военно-морскую базу США.
Этот объект служит не только как место, где на рейде могут ремонтироваться и пополнять запасы военные корабли, сообщает CNN. Здесь также расположены станции космического наблюдения и комплексы перехвата ракет. Во время шторма волны высотой более метра обрушились именно на остров Рой-Намюр. Повреждения получили жилые помещения на берегу, автомобильная стоянка, местный театр и часовня. В результате стихийного бедствия пострадал один человек.

На аэрофотоснимках можно увидеть, что многие участки острова полностью покрыты водой. Серьёзно пострадала военная и гражданская инфраструктура. Предполагается, что на её восстановление могут уйти долгие месяцы. Многие жилые помещения были залиты океанской водой до потолка, что можно увидеть на опубликованных кадрах видеозаписи.






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#вода
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Пилота разбившегося в Афганистане Falcon 10 экстренно госпитализировали в Москве
26 января 2024, 12:17

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Пилота потерпевшего крушение в Афганистане бизнес-джета Falcon 10 экстренно госпитализировали после возвращения в Москву, об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
Напомним, 21 января на северо-востоке Афганистана разбился бизнес-джет Falcon 10. На борту находились шесть человек, двое из них погибли, ещё четверо смогли уцелеть.

Рано утром 26 января четверых выживших доставили в Москву из Кабула.

По информации Mash, 41-летнего пилота Falcon 10 Дмитрия Белякова экстренно госпитализировали сразу после возвращения на Родину. У него диагностировали острый инфаркт передней стенки миокарда — поражена вся толща мышечной стенки сердца.

Отмечается, что в настоящий момент пилот находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.

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#пилот
#врачи
#инфаркт
#афганистан
#москва
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В московском метро пассажир ранил мужчину отвёрткой
26 января 2024, 12:06

Фото: iStock/feri ferdinan

В результате конфликта в столичном метро один мужчина ранил другого отвёрткой, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, перепалка между мужчина завязалась на станции столичного метрополитена Добрынинская.

Проходивший мимо мужчина задел другого плечом, после чего они начали спорить. В результате, один из конфликтующих выхватил отвёртку и воткнул её в руку оппонента.

Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь, а 34-летнего нападавшего задержали.

В отношении задержанного возбудили дело по статье «Хулиганство», в настоящий момент он находится под домашним арестом.

Напомним, ранее в московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который пытался пронести на борт самолёта боевую гранату.

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Коллекторы в Омске принесли похоронные венки к дому должницы-пенсионерки

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#москва
#метро
#драка
#задержание
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Коллекторы в Омске принесли похоронные венки к дому должницы-пенсионерки
26 января 2024, 11:55

Фото: iStock/Gerd Harder

В Омске коллекторы принесли похоронные венки к дому пенсионерки, которая не могла погасить долг, об этом сообщает «Говорит Москва» в своём Telegram-канале.
По информации СМИ, коллекторы долго пытались добиться выплаты долга от 68-летней жительницы Омска. Они разрисовывали забор оскорбительными надписями, блокировали ей дорогу у дома, а также угрожали. В результате, они принесли к её дому похоронные венки.

Однако, досталось самим коллекторам. Их оштрафовали на 105 тысяч рублей за давление на должника.

В омской службе судебных приставов отметили, что материалы, собранные по факту произошедшего, направлены в правоохранительные органы.

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#выплаты
#коллекторы
#омская область
#полиция
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Сбивший пятерых пешеходов в Петербурге водитель автобуса до этого сутки не спал
26 января 2024, 11:36

Фото: istockphoto/m-gucci

В Санкт-Петербурге 24 января произошла авария, когда автобус выехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов. Выяснилось, что 58-летний водитель, ставший виновником дорожно-транспортное происшествие, заснул за рулём.
Следователи выяснили, что перед выездом на маршрут гражданин ближнего зарубежья по имени Норкул прошёл положенный медицинский осмотр. Врачи не выявили никаких отклонений, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Водитель был допущен к работе без каких-либо ограничений.

Однако позже сотрудники Следственного отдела всё-таки заподозрили бытовую причину аварии. Они считают, что Норкул был слишком переутомлён и просто отключился прямо во время поездки. По имеющейся информации, перед происшествием он не спал около суток.

Тем временем, петербургские врачи продолжают бороться за жизни всех пятерых прохожих, пострадавших в результате наезда автобуса. Один из пациентов до сих пор находится в коме, четверо других — в крайне тяжёлом состоянии.

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#автобус
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В Шереметьево задержали пассажира, который пытался пронести в самолёт гранату
26 января 2024, 11:36

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

В московском аэропорту Шереметьево задержали пассажира, который пытался попасть в самолёт с боевой гранатой, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, около шести часов утра 26 января сотрудники безопасности аэропорта Шереметьево обнаружили в багаже 34-летнего пассажира, который улетал в Оренбург, гранату. Место происшествия оцепили, на помощь вызвали взрывотехников Росгвардии.

Правоохранители выяснили, что россиянин пытался улететь с боевой гранатой Ф-1.

Выяснилось, что планировавший улететь в Оренбург мужчина 16 лет назад привлекался к уголовной ответственности за кражу. В настоящий момент с задержанным работают сотрудники полиции.

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#шереметьево
#полиция
#аэропорт
#граната
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В поле под Белгородом нашли труп судебного пристава с простреленной головой
26 января 2024, 11:22

Фото: iStock/Motortion

В поле Белгородской области нашли труп судебного пристава с простреленной головой, его искали около суток. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, днём 24 января 41-летний младший судебный пристав выехал по рабочим делам из отделения ФССП в городе Валуйки. Однако домой он не вернулся и перестал выходить на связь. Тогда его родственники обратились в полицию. Мужчину искали почти сутки. 25 января его тело обнаружили в поле возле села Шелаево, где он проживал. У мужчины была прострелена голова. Рядом с телом полицейские нашли две гильзы, мобильный телефон и табельное оружие.

По предварительным данным, следователи обнаружили на машине убитого отпечатки пальцев, которые принадлежат постороннему человеку. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия, а также точную причину смерти пристава.

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