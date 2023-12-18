Бойцам спецоперации отказали в заселении в российский отель

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В городе Миллерово Ростовской области хозяйка отказалась заселять в отель военнослужащих, которые ехали в зону спецоперации после отпуска. Об этом сообщает Telegram-канале Don Mash.
Сама же хозяйка отеля заявила, что не заселяет военнослужащих, так как они часто шумят, курят в номерах и пугают других посетителей. Она добавила, что всегда отменяет бронь, если узнает, что ее оформили военные.
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