Классный руководитель рассказала о бойце, оставившем послание на камне

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Боец ВС РФ Роман Рудаков, который оставил прощальное послание на стене дома в Марьинке, со школы заботился о брате, который имеет проблемы со здоровьем. О семье Рудакова рассказала его классный руководитель.
Молодой человек воспитывался в дружной, но небогатой семье, однако всегда был опрятно одет. Глава семейства не мог работать по состоянию здоровья, и маме помогал Роман.
Роману Рудакову на момент гибели было неполных 22 года, он родился и жил в городе Батайске Ростовской области. За три месяца до получения повестки он был демобилизован из армии.
Напомним, во время очистки Марьинки было обнаружено послание от российского бойца на стене одного из домов.
На стене рядом с посланием было найдено девять тел. В письме Роман Рудаков из Батайска просил, чтобы тот, кто найдет его, позаботился о его матери, сестре и брате. Согласно данным военных корреспондентов, российская штурмовая группа из 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии оказалась в засаде и была окружена. Остатки связи с бойцами были потеряны, но они держали оборону до последней пули.
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«Говорю с вами, и слезы душат, учитывая их ситуацию в семье. Рома в те страшные минуты боя, когда по ним били со всех сторон из автоматов и закидывали гранами, думал не о своей боли, не о смерти, а о своих близких: маме, брате, сестре. Как и все предыдущие годы», - сказала учитель в беседе с «МК».
Напомним, во время очистки Марьинки было обнаружено послание от российского бойца на стене одного из домов.
На стене рядом с посланием было найдено девять тел. В письме Роман Рудаков из Батайска просил, чтобы тот, кто найдет его, позаботился о его матери, сестре и брате. Согласно данным военных корреспондентов, российская штурмовая группа из 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии оказалась в засаде и была окружена. Остатки связи с бойцами были потеряны, но они держали оборону до последней пули.
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Элина Позднякова