Более девяти тысяч жителей Владивостока остались без света в результате аварии

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В результате аварии на линии электропередачи более девяти тысяч жителей Владивостока остались без света, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
По словам собеседника агентства, в настоящий момент специалисты проводят ремонтные работы по устранению последствий аварии. Он также подчеркнул, что прокуратура проведёт проверку и даст оценку соблюдениям требований, которые должны были быть выполнены при обслуживании электросетей.
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