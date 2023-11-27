Один человек погиб из-за мощнейшего шторма в Крыму

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Один человек погиб из-за мощного шторма в Крыму. Об этом рассказал советник главы республики Олег Крючков.
«Есть погибший, предварительно это село Морское под Судаком, где размыло дорогу. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», - рассказал Крючков в эфире телеканала «Россия 24».
По информации СМИ, 50-летний житель полуострова пошёл посмотреть на шторм в районе рынка «Русич» села Морское и без вести пропал. Близкие пропавшего заволновались и вызвали спасателей. На место, в котором мог находиться мужчина в последний раз, прибыл местный отряд МЧС. Однако, пока что поиски крымчанина начать не удалось, спасатели ждут нормализации погодных условий.
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