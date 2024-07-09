Болельщикам не дали развернуть флаг «Эспаньолы» на матче по футболу в Петербурге

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Сотрудница Российского футбольного союза (РФС) и питерского «Зенита» не позволила болельщикам развернуть баннер с символикой добровольческой бригады «Эспаньола», которая принимает участие в боевых действиях в зоне спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».
«Сотрудница Российского футбольного союза (РФС) и питерского «Зенита» мешала болельщикам демонстрировать баннер с символикой добровольческой бригады «Эспаньола», воюющей у Часов Яра, на соревнованиях по пляжному футболу», — пишут военкоры.
При этом уточняется, что конфликт произошел в Петербурге 7 июля во время матча чемпионата России между «Кристаллом» и столичным «Спартаком».
Девушка не разрешила болельщикам разместить на трибуне баннер «Эспаньолы». Она пояснила запрет тем, что подобная символика не согласована с организаторами матча, а потом и вовсе заявила, что подразделение связано с украинскими «нацистами».
Теперь командование «Эспаньолы» планирует направить в РФС и «Зенит» официальные письма с требованием провести проверку правомерности действий девушки.
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