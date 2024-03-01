Босой московский бизнесмен устроил стрельбу у Исаакиевского собора в Петербурге

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Бизнесмен из Москвы устроил стрельбу возле Исаакиевского собора в центре Санкт-Петербурга. На улицу он вышел босиком.
41-летний мужчина по имени Артур покинул свои апартаменты в гостинице «Англетер», где остановился, и выстрелил из пистолета в воздух над головами прохожих, передаёт телеграм-канал «Mash на Мойке». Возможно, то, что он позабыл обуться, показалось ему недостаточным для привлечения внимания. По словам очевидцев, стрелок был в измененном состоянии. Подъехавший наряд полиции, оперативно задержал нарушителя. Патроны в пистолете оказались холостыми.
В его номере, куда после задержания стрелка пришли с обыском правоохранители, был обнаружен целый арсенал: ещё два пистолета, автомат, магазины к стрелковому оружию с холостыми патронами и дымовая шашка. По словам столичного гостя, он купил оружие в Петербурге, оно ему нужно для коллекции, которую Артур собирает уже несколько лет.
В Москве мужчина владеет солидной мебельной компанией и раздаёт направо и налево мотивационные интервью на предмет «построй свою бизнес-империю». Предпринимателя увезли в отдел полиции и возбудили дело о хулиганстве.
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В его номере, куда после задержания стрелка пришли с обыском правоохранители, был обнаружен целый арсенал: ещё два пистолета, автомат, магазины к стрелковому оружию с холостыми патронами и дымовая шашка. По словам столичного гостя, он купил оружие в Петербурге, оно ему нужно для коллекции, которую Артур собирает уже несколько лет.
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Александр Бойцов