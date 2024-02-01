Человек упал под поезд на станции метро Чеховская в Москве

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Человек упал под поезд на станции столичного метрополитена, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, происшествие случилось на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии, на станции метро Чеховская. В настоящий момент на этом участке увеличены интервалы движения поездов.
При этом, о состоянии упавшего под поезд человека пока ничего не сообщается.
Напомним, в августе 2023 года человек упал под пребывающий поезд на станции Лианозово Московской железной дороги. Тогда сообщалось, что машинист заметил упавшего человека, однако, вовремя затормозить не успел. От полученных травм пассажир скончался на месте.
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При этом, о состоянии упавшего под поезд человека пока ничего не сообщается.
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Евгения Парфентьева