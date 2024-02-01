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В Турции вооружённый мужчина взял в заложники работников завода Procter&Gamble

01 февраля 2024, 17:06
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Вооружённый мужчина взял в заложники сотрудников завода Procter&Gamble в Турции, об этом сообщили в турецких СМИ.
Сообщается, что происшествие случилось в турецкой провинции Коджаэли.

В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. При этом информации о пострадавших, количестве заложников и возможных мотивов преступника пока не поступало.


Напомним, в начале января интернет облетела шокирующая история из курортного турецкого посёлка Кириш. Там, у подножья горы, были обнаружены трупы россиянки и её 15-летней дочери, которые приехали в страну отдохнуть. 16 января тела убитых были перенаправлены в Москву для проведения медицинской экспертизы.

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#турция
#заложники
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Участники протестов в Брюсселе демонтировали и повредили статую XIX века
01 февраля 2024, 17:32

Фото: iStock/sibway

Участники протестов в Брюсселе демонтировали и повредили статую XIX века, стоявшую в центре города. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что сильные повреждения получила статуя механика Бофора. Она является одной из четырёх статуй рабочих, окружающих памятник британо-бельгийскому промышленнику Джону Кокериллу.

Протестующие свалили статую с постамента, а затем бросили её рядом с костром, разожжённым на площади Люксембург перед зданием Европарламента.

На фотографиях видно, что статуя XIX века получила повреждения, а также покрылась копотью от огня.

Памятник был установлен на площади в 1872 году за вклад Джона Кокерилла и рабочих в развитие сталелитейной промышленности Бельгии.

Напомним, что в Брюсселе проходят протестные акции европейских фермеров. Они разожгли костры перед зданием Европарламента, перегородили улицы тракторами и грузовиками, из которых высыпали на дороги сено.

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#протесты
#памятник
#европа
#акции
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Человек упал под поезд на станции метро Чеховская в Москве
01 февраля 2024, 17:28

Фото: iStock/spacedrone808

Человек упал под поезд на станции столичного метрополитена, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, происшествие случилось на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии, на станции метро Чеховская. В настоящий момент на этом участке увеличены интервалы движения поездов.

При этом, о состоянии упавшего под поезд человека пока ничего не сообщается.

Напомним, в августе 2023 года человек упал под пребывающий поезд на станции Лианозово Московской железной дороги. Тогда сообщалось, что машинист заметил упавшего человека, однако, вовремя затормозить не успел. От полученных травм пассажир скончался на месте.

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В Турции вооружённый мужчина взял в заложники работников завода Procter&Gamble
#метро
#поезд
#пассажир
#москва
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МВД: В Нижнекамске мужчина напал на двух полицейских
01 февраля 2024, 17:18

Фото: iStock/???? ??????

В Нижнекамске мужчина, состоящий на учёте в специализированном учреждении, напал на двух полицейских и ранил их, об этом сообщили в МВД по региону.
По информации ведомства, происшествие случилось около 14:20 часов 1 февраля на автостоянке у полицейского участка.

Неизвестный мужчина с ножом набросился на двух правоохранителей и нанёс им несколько ножевых ранений. Злоумышленника удалось задержать коллегам пострадавших, которые находились неподалёку.

Сообщается, что пострадавшие полицейские госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Также удалось установить, что нападавший — местный житель 1999 года рождения, который состоит на учёте в специализированном медучреждении.

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#полиция
#нападение
#нож
#татарстан
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В центре Москвы эвакуировали ТЦ «Охотный ряд»
01 февраля 2024, 16:55

Фото: iStock/Chalabala

В центре Москвы из торгового центра «Охотный ряд» эвакуировали около 500 человек из-за поступившей анонимной угрозы о минировании. Об этом сообщили в экстренных службах российской столицы, передает РИА Новости.
«После анонимного звонка с угрозой взрыва из торгового центра "Охотный ряд" эвакуировали 490 человек», - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники оперативных служб проверяют все помещения торгового центра.

Ранее также сообщалось, что в Московской области эвакуировали несколько детских образовательных учреждений после сообщения о минировании. По информации СМИ, об эвакуации четырёх школ, спорткомплекса и детских садов сообщили жители подмосковной Дубны. Всех детей экстренно вывели на улицу, на место прибыли кинологи с собаками. Предположительно, причиной эвакуации стал звонок о минировании.

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#человек
#сотрудники
#тц
#эвакуация
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Сотрудники «Мособлпожспас» вызволили двухлетнего ребенка из запертой квартиры
01 февраля 2024, 16:47

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры, где находился двухлетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В Королёве 1 февраля спасатели помогли вскрыть дверь квартиры, в которой находился маленький ребенок.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудников полиции с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь и впустили обеспокоенную маму в жилье. К счастью, ребенку медицинская помощь не потребовалась. Малышка всё это время спокойно сидела и кушала, не обращая внимания на весь происходящий переполох рядом с ней», — рассказал заместитель начальника управления Павел Демидов.

Стоит отметить, что пока мама пошла выносить мусор, двухлетняя дочь закрыла дверь на замок из-за чего женщина не смогла самостоятельно открыть дверь.

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#мособлпожспас
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СКР показал татуировки украинских пленных со сбитого под Белгородом Ил-76
01 февраля 2024, 16:24

Фото: РИА Новости/СК РФ

СК России показал татуировки украинских военнопленных, которые находились внутри самолёта Ил-76, сбитого под Белгородом. Соответствующие кадры публикует «Лента.ру».
По информации Следственного комитета, на месте падения самолета удалось изъять более 670 фрагментов тел и личные документы погибших.

Генетическая экспертиза подтвердила, что все они принадлежат членам экипажа, сотрудникам военной полиции и украинским военнослужащим.

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#всу
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Спасатели помогли мужчине, попавшему под электричку в Богородском округе
01 февраля 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Мрсоблпожспаса

Молодой человек попал под электричку у станции Электроугли в Богородском городском округе, первую помощь пострадавшему оказали работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сообщение о происшествии поступило вечером 31 января от дежурной по станции Электроугли. Она рассказала, что на перегоне в сторону платформы 33 км на путях находится мужчина, серьёзно травмированный электропоездом», — рассказали в ведомстве.
Спасатели немедленно прибыли на вызов и обнаружили на рельсах молодого человека в крайне тяжёлом состоянии. Пострадавшего под контролем медков уложили на носилки и перенесли в машину скорой помощи, которая доставила его центральную районную больницу Ногинска.

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#спасатели
#богородский городской округ
#происшествие
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Подмосковные спасатели вскрыли квартиру, в которой были заперты дети
01 февраля 2024, 15:45

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры, где были заперты двое детей. об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила обеспокоенная мама, которая рассказала, что вышла ненадолго из квартиры и а вернувшись обнаружила наглухо закрытую дверь. Самостоятельно открыть ее она не смогла, а в квартире остались ее сыновья пяти и одиннадцати лет.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудников полиции с помощью электроинструмента болгарки вскрыли входную дверь и впустили в квартиру обеспокоенную женщину. К счастью, медицинская помощь детям не потребовалась», — поделился начальник 296-й части Михаил Фундамент.

Стоит отметить, что случай произошёл в многоквартирном жилом доме в посёлке Свердловский городского округа Лосино-Петровский.

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У россиянки забрали дочь, которую она годами держала взаперти
В Башкирии опека забрала у женщины дочь, которую несколько лет держали взаперти
01 февраля 2024, 15:26

Фото: istock / SB Arts Media

В Башкирии у женщины забрали дочку, которую она на протяжении нескольких лет держала взаперти. Об этом информирует СУ СК России по региону.

По данным следствия, 31-летня мать из села Мариинский несколько лет держала свою дочь 2013 года рождения под замком, не позволяя ей посещать медицинские и образовательные учреждения. При этом, она не пускала домой учителей и сотрудников социальной защиты. За это она несколько раз привлекалась к административной ответственности.

«Должностными лицами комиссии по делам несовершеннолетних и отдела опеки и попечительства администрации района не был принят исчерпывающий комплекс мер с целью ограничения или лишения родительских прав матери, а также изъятии у нее ребенка», — сообщили в ведомстве.
Ребенка забрали и поместили в соцприют. По факту ненадлежащего надзора должностными лицами за неблагополучной семьей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «халатность».

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