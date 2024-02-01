В Турции вооружённый мужчина взял в заложники работников завода Procter&Gamble

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Вооружённый мужчина взял в заложники сотрудников завода Procter&Gamble в Турции, об этом сообщили в турецких СМИ.
Сообщается, что происшествие случилось в турецкой провинции Коджаэли.
В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. При этом информации о пострадавших, количестве заложников и возможных мотивов преступника пока не поступало.
Напомним, в начале января интернет облетела шокирующая история из курортного турецкого посёлка Кириш. Там, у подножья горы, были обнаружены трупы россиянки и её 15-летней дочери, которые приехали в страну отдохнуть. 16 января тела убитых были перенаправлены в Москву для проведения медицинской экспертизы.
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В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. При этом информации о пострадавших, количестве заложников и возможных мотивов преступника пока не поступало.
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Евгения Парфентьева