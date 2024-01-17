В мозге челябинского школьника врачи обнаружили клубок из глистов

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В Челябинской области в мозг 12-летнего школьника проникли личинки паразита, после того, как он погладил бездомную собаку. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, мальчик начал испытывать проблемы с учебой и повысилась сонливость. Родители списали это на загруженность ребенка. Однако чуть позже у него начали отказывать руки и ноги, а также перекосило лицо.
Подростка госпитализировали в областную больницу, где нейрохирурги обнаружили у пациента эхинококкоз головного мозга. Оказалось, что личинки паразита проникли в мозг мальчика и соединились в узел из множества кист. Уточняется, что паразитами можно заразиться от контакта с бездомными животными. Обычно они поражают печень и легкие.
Врачам удалось благополучно удалить живое новообразование. Сейчас мальчик проходит восстановительный период.
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Подростка госпитализировали в областную больницу, где нейрохирурги обнаружили у пациента эхинококкоз головного мозга. Оказалось, что личинки паразита проникли в мозг мальчика и соединились в узел из множества кист. Уточняется, что паразитами можно заразиться от контакта с бездомными животными. Обычно они поражают печень и легкие.
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Элина Позднякова